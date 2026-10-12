Кто не подлежит мобилизации до 31 октября: полный перечень

Учения на полигоне. Фото: 67-я ОМБр

До 31 октября в Украине действует очередной этап мобилизации, однако статья 23 соответствующего закона определяет четкие категории граждан, не подлежащих призыву. Наличие законного основания для отсрочки не защитит от мобилизации, если этот статус не подтвержден документально в реестре "Оберіг". Юрист объяснил, как правильно оформить отсрочку без посещения ТЦК, и разобрал наиболее распространенные причины отказов со стороны военкоматов.

Соответствующее разъяснение дал юрист Максим Дзись, передает Новини.LIVE.

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Почему могут мобилизовать даже при наличии права на отсрочку

Как отмечает юрист Центра правовой помощи Максим Дзись, главная ошибка граждан заключается в том, что они ошибочно убеждены в том, что сам факт наличия права на отсрочку гарантирует безопасность при встрече с патрулем.

Представители ТЦК ориентируются исключительно на данные в электронной базе. Если в приложении "Резерв+" нет соответствующей отметки, человека вполне законно направляют на ВЛК, а оттуда — в учебную часть, даже если у него при себе есть оригиналы подтверждающих документов.

"Отсрочка — это право, а служба — это обязанность. Запомни! Не воспользовался правом — значит, выполняй обязанность. Не носи свое основание в кармане. Основание, которое не превратилось в документ, не работает", — подчеркивает правозащитник.

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Для проверки статуса больше не нужно идти в военкомат. Достаточно открыть приложение "Резерв+", перейти во вкладку "Сервисы" и выбрать "Расширенные данные учетного документа".

Если отсрочка действительна до 31 октября, то статус актуален. Если указана старая дата, это означает, что автоматическое продление не произошло. Решать эту проблему сейчас нужно не в ТЦК, которые прекратили прямой прием граждан по этим вопросам, а исключительно через ЦНАП.

Кого не имеют права мобилизовать при наличии отсрочки

Закон запрещает мобилизовывать следующие категории граждан:

лиц, воспитывающих троих и более детей до 18 лет;

родителей несовершеннолетнего ребенка, если второй из супругов умер, пропал без вести, отбывает наказание или лишен прав;

лиц, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или с тяжелым заболеванием согласно перечню Минздрава;

родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновителей (только если до этого ребенок имел статус сироты или был лишен опеки);

родителей несовершеннолетнего ребенка, если их муж или жена уже проходит военную службу.

Вторая большая группа касается лиц, осуществляющих уход. Отсрочку гарантированно получают опекуны недееспособных лиц, а также граждане, чей муж или жена имеет I или II группу инвалидности. Если же у супругов III группа инвалидности, отсрочка действует только при наличии конкретных диагнозов: онкология, отсутствие конечностей, парных органов, ДЦП или психические расстройства.

Кроме того, право на освобождение от службы имеют лица, постоянно ухаживающие за больной женой, ребенком или родителями, а также дети, чьи родители имеют I или II группу инвалидности, если нет других трудоспособных родственников. Законодательство также предусматривает отсрочку для родственников второй степени родства, если родственники первой степени отсутствуют или сами нуждаются в уходе.

Также защита от мобилизации предоставляется лицам, получающим профессиональное предвысшее и высшее образование, обучающимся по дневной или дуальной форме на уровне, превышающем предыдущий. Сюда же входят докторанты, интерны, а также научные и педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме того, от мобилизации защищены забронированные работники. Также призыву не подлежат судьи, министры, народные депутаты, дипломаты, омбудсмен, члены Счетной палаты и определенные законом государственные служащие.

Кроме того, отсрочка предоставляется:

членам семей погибших или пропавших без вести во время АТО и полномасштабного вторжения;

семьям Героев Украины, награжденных посмертно за Революцию Достоинства;

лицам, пережившим российский плен или незаконно лишенным свободы;

бывшим контрактникам в возрасте 18–24 лет (получают 12 месяцев отсрочки после увольнения).

Медицинские показания также остаются неизменным основанием для освобождения от службы. Это касается всех лиц, которые в установленном порядке признаны инвалидами, а также тех, кто по заключению военно-врачебной комиссии получил статус временно негодящих к службе на срок 6 или 12 месяцев.

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