Хто не підлягає мобілізації до 31 жовтня: повний перелік

Навчання на полігоні. Фото: 67 ОМБр

До 31 жовтня в Україні діє черговий етап мобілізації, проте стаття 23 профільного закону визначає чіткі категорії громадян, які не підлягають призову. Наявність законної підстави для відстрочки не захистить від мобілізації, якщо цей статус не підтверджено документально в реєстрі "Оберіг". Юрист пояснив, як правильно оформити відстрочку без візиту до ТЦК, та розібрали найпоширеніші причини відмов з боку військкоматів.

Відповідне пояснення надав юрист Максим Дзісь, передає Новини.LIVE.

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Чому можуть мобілізувати навіть при праві на відстрочку

Як наголошує юрист Центру правової допомоги Максим Дзісь, головна помилка громадян полягає у тому, що ті помилково переконані про те, що сам факт наявності права на відстрочку гарантує безпеку під час зустрічі з патрулем.

Представники ТЦК орієнтуються виключно на дані в електронній базі. Якщо в застосунку "Резерв+" немає відповідної позначки, особу цілком законно направляють на ВЛК, а звідти направляють до навчальної частини, навіть якщо вона має при собі оригінали підтверджувальних документів.

"Відстрочка це право, а служба це обов'язок. Запам'ятай! Не скористався правом, то виконуй обов'язок. Не носіть свою підставу в кишені. Підстава, яка не перетворилась в документ, не працює", — підкреслює правозахисник.

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Для перевірки статусу більше не потрібно йти до військкомату. Достатньо відкрити "Резерв+", перейти у вкладку сервісів та обрати розширені дані облікового документа.

Якщо відстрочка дійсна до 31 жовтня, то статус актуальний. Якщо значиться стара дата, то це означає автопродовження не відбулося. Вирішувати цю проблему наразі треба не в ТЦК, які припинили прямий прийом громадян з цих питань, а виключно через ЦНАП.

Кого не мають права мобілізувати при наявній відстрочці

Закон забороняє мобілізовувати такі категорії громадян:

осіб, які утримують трьох і більше дітей до 18 років;

батьків неповнолітньої дитини, якщо другий із подружжя помер, зник безвісти, відбуває покарання або позбавлений прав;

осіб, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю або з тяжким захворюванням за переліком МОЗ;

батьків повнолітньої дитини з інвалідністю І чи II групи;

усиновлювачів (лише якщо до цього дитина мала статус сироти чи була позбавлена опіки);

батьків неповнолітньої дитини, якщо їхній чоловік або дружина вже проходить військову службу.

Друга велика група стосується осіб, які здійснюють догляд. Відстрочку гарантовано отримують опікуни недієздатних осіб, а також громадяни, чий чоловік або дружина має І чи II групу інвалідності. Якщо ж у подружжя III група, відстрочка діє лише за наявності конкретних діагнозів: онкологія, відсутність кінцівок, парних органів, ДЦП або психічні розлади.

Крім того, право на звільнення від служби мають особи, які постійно доглядають за хворою дружиною, дитиною чи батьками, а також діти, чиї батьки мають І або II групу інвалідності, якщо немає інших працездатних родичів. Законодавство також передбачає відстрочку для родичів другого ступеня спорідненості, якщо родичі першого ступеня відсутні або самі потребують догляду.

Також захист від мобілізації надається для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою на рівні, вищому за попередній. Сюди ж входять докторанти, інтерни, а також наукові та педагогічні працівники, які працюють за основним місцем на мінімум 0,75 ставки.

А ще від мобілізації захищені заброньовані працівники. Також призову не підлягають судді, міністри, народні депутати, дипломати, омбудсмен, члени Рахункової палати та визначені законом держслужбовці.

Окрім того, відстрочка надається:

членам сімей загиблих або зниклих безвісти під час АТО та повномасштабного вторгнення;

родинам Героїв України, нагороджених посмертно за Революцію Гідності;

особам, які пережили російський полон чи були незаконно позбавлені волі;

колишнім контрактникам віком 18-24 роки (отримують 12 місяців відстрочки після звільнення).

Медичні показники також залишаються незмінною підставою для звільнення від служби. Це стосується всіх осіб, які в установленому порядку визнані особами з інвалідністю, а також тих, хто за висновком військово-лікарської комісії отримав статус тимчасово непридатних на термін 6 або 12 місяців.

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