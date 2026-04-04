Запрет выезда во время отсрочки по уходу обжалуется в суде

Гражданину, который выехал за границу в качестве сопровождения для близкого родственника и вернулся позже него, могут запретить в следующий раз выезд за пределы Украины. Но, по словам юристов, это решение не является законным. Поэтому этот запрет гражданин имеет право обжаловать в суде.

Проблемы с выездом за границу

Выезд из Украины за границу во время полномасштабной войны является ограниченным. В частности, он отменен для тех граждан, которые подпадают под призыв и могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.

Выезжать за границу имеет право часть граждан, которые имеют оформленные отсрочку от мобилизации или бронирование на работе. К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от призыва для ухода за отцом.

Мужчина рассказал, что несколько раз выезжал вместе с родственником, за которым осуществляет уход, и возвращался в Украину позже отца. Сейчас, пояснил гражданин, его уже не выпускают за границу из-за предыдущих нарушений.

Запрет незаконен и может быть обжалован в суде

Гражданин поинтересовался, насколько законны такие действия представителей Государственной пограничной службы Украины и может ли он выехать не в роли сопровождения, а по другому основанию. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Попробовать можете, но скорее всего Вам снова откажут в пересечении границы и Вам нужно будет обжаловать такие неправомерные действия в судебном порядке".

Вместе с тем, добавил Дерий, такой запрет не является законным: "Правила не предусматривают такого основания для отказа в пересечении границы, как невозвращение предыдущего сопровождающего или если такой сопровождающий вернулся на территорию Украины позже, чем лицо, которое он сопровождал. Поэтому вы имеете высокие шансы обжаловать данный отказ".

Юрист объяснил, как долго продлится обжалование запрета выезда в суде: "Обратиться в суд с иском о признании противоправным и отмене решения об отказе в пересечении государственной границы Украины можно в течение шести месяцев со дня, когда истец получил соответствующее решение. Суд рассматривает дела по правилам упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу".

Увольнение с военной службы не означает автоматическое наличие оснований для выезда за границу. Для выезда нужно иметь соответствующую отсрочку, иначе пересечь государственную границу будет невозможно.

Военнообязанный гражданин имеет право на выезд за границу Украины даже при отсутствии отсрочки от мобилизации или бронирования. Но для этого нужен, в частности, документ от Госкомтелерадио.