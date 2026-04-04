Заборона виїзду під час відстрочки для догляду оскаржиться в суді

Перевірка документів на кордоні.

Громадянину, який виїхав за кордон у ролі супроводу для близького родича і повернувся пізніше за нього, можуть заборонити наступного разу виїзд за межі України. Але, за словами юристів, це рішення не є законним. Тож цю заборону громадянин має право оскаржити у суді.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Проблеми із виїздом за кордон

Виїзд з України за кордон під час повномасштабної війни є обмежений. Зокрема, він скасований для тих громадян, які підпадають під призов і можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України.

Виїжджати за кордон має право частина громадян, які мають оформлені відстрочку від мобілізації чи бронювання на роботі. До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від призову для догляду за батьком.

Чоловік розповів, що кілька разів виїжджав разом з родичем, за яким здійснює догляд, і повертався до України пізніше за батька. Зараз, пояснив громадянин, його уже не випускають за кордон через попередні порушення.

Заборона незаконна і може бути оскаржена в суді

Громадянин поцікавився, наскільки законними є такі дії представників Державної прикордонної служби України і чи може він виїхати не в ролі супроводу, а за іншою підставою. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Спробувати можете, але скоріш за все Вам знову відмовлять у перетині кордону і Вам потрібно буде оскаржувати такі неправомірні дії у судовому порядку".

Разом з тим, додав Дерій, така заборона не є законною: "Правила не передбачають такої підстави для відмови в перетині кордону, як неповернення попереднього супроводжуючого або якщо такий супроводжуючий повернувся на територію України пізніше, ніж особа, яку він супроводжував. Тому ви маєте високі шанси оскаржити дану відмову".

Юрист пояснив, як довго триватиме оскарження заборони виїзду в суді: "Звернутися до суду з позовом про визнання протиправним та скасування рішення про відмову в перетинанні державного кордону України можна протягом шести місяців з дня, коли позивач отримав відповідне рішення. Суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі".

Звільнення з військової служби не означає автоматичну наявність підстав для виїзду за кордон. Для виїзду потрібно мати відповідну відстрочку, інакше перетнути державний кордон буде неможливо.

Військовозобов’язаний громадянин має право на виїзд за кордон України навіть за відсутності відстрочки від мобілізації чи бронювання. Але для цього потрібен, зокрема, документ від Держкомтелерадіо.