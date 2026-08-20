Новый контракт для пехоты в ВСУ: как подать заявку и каковы условия

Военнослужащие разгружают боеприпасы. Фото: 93-я ОМБр

Силы обороны ввели новый формат службы для штурмовиков и пехотинцев. Специальный контракт гарантирует рекордные выплаты до 460 тысяч гривен ежемесячно и фиксированный срок пребывания в армии. Кроме того, по окончании срока военнослужащие получат длительную отсрочку по новой накопительной системе.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Новый контракт в ВСУ для пехотинцев

Отныне максимальный ежемесячный доход бойца может достигать 460 000 гривен, тогда как средняя зарплата на передовой ожидается в пределах 300 000 гривен. В основе этих сумм лежит фиксированная «базовая ставка» в размере 20 000 гривен. Остальная часть формируется за счет гибкой системы доплат «10/20/40» непосредственно за дни, проведенные в активных боях.

Какую заработную плату предлагают по контракту. Фото: Минобороны Украины

Финансовое вознаграждение на первой линии фронта распределяется по четким тарифам:

10 000 гривен в сутки военнослужащий получает за выполнение задач на уровне взводного опорного пункта;

20 000 гривен начисляются за день участия в ударно-поисковых операциях, к которым относятся разведка, эвакуация, уничтожение небольших вражеских групп и восстановление утраченных позиций;

40 000 гривен составляет вознаграждение за сутки активных штурмовых действий, сопровождающихся продвижением вперёд.

Дополнительно введены солидные премии за результативность. Взятие оккупанта в плен оценивается в 100 000 гривен, а за каждого уничтоженного врага во время стрелкового или контактного столкновения будут выплачивать по 15 000 гривен.

Читайте также:

Новобранцы, которые заключают такой договор впервые, получат также единовременную выплату за подписание от 27 000 до 33 000 гривен в зависимости от воинского звания. Также раз в год контрактники смогут рассчитывать на минимум 20 000 гривен "оздоровительных".

Кто имеет право заключить такой контракт и на какой срок

В соответствии с условиями комплексной трансформации, заключить договор разрешено трем категориям граждан:

гражданским лицам;

действующим военнослужащим;

тем, кто уже уволился из рядов ВСУ во время действия особого периода.

Для каждой из этих групп установлены свои сроки пребывания в армии, что позволяет людям четко планировать возвращение к семьям.

Какие должности можно получить по контракту. Фото: Минобороны Украины

Самый длительный контракт рассчитан на военнообязанных и составляет 14 месяцев. Этот срок уже включает обязательное прохождение базовой общей военной подготовки (БОВП), боевое слаживание и период адаптации в новом коллективе. Действующие военнослужащие могут перейти на этот формат службы сроком на 10 месяцев. Самый короткий период предусмотрен для ранее уволенных бойцов — от 6 месяцев.

По истечении срока службы государство гарантирует длительную отсрочку. Базовый отпуск продлится минимум полгода, однако на практике он будет существенно увеличиваться. Дополнительные 3 месяца отсрочки будут начисляться за каждый месяц выполнения боевых задач.

Сроки и отсрочки в связи со службой по контракту. Фото: Минобороны ВСУ

Также будет учитываться предыдущий опыт: каждый год выслуги до 2022 года даст еще один бонусный месяц перерыва, а каждый год, проведенный в Силах обороны после начала полномасштабного вторжения, конвертируется сразу в 6 месяцев. Все эти показатели суммируются, формируя окончательную продолжительность отпуска.

Как ранее писали Новини.LIVE, получение отсрочки после завершения военного контракта еще не дает демобилизованным автоматического права на выезд за границу. Пересечь государственную границу они смогут исключительно на общих основаниях при условии принадлежности к специальным категориям исключений.

Также юристы объяснили нюанс в законодательстве, из-за которого заключение контракта с ВСУ в возрасте до 25 лет не гарантирует автоматического получения государственной выплаты в размере 1 миллиона гривен. Это ограничение касается всех специальностей, в том числе и операторов беспилотников.