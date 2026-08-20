Новий контракт для піхоти в ЗСУ: як податися та які умови

Військовослужбовці розвантажують боєприпаси. Фото: 93 ОМБр

Сили оборони запровадили новий формат служби для штурмовиків і піхотинців. Спеціальний контракт гарантує рекордні виплати до 460 тисяч гривень щомісяця та фіксований час перебування у війську. Окрім того, після завершення терміну оборонці отримають тривалу відстрочку за новою накопичувальною системою.

Про це повідомили в Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Новий контракт в ЗСУ для піхотинців

Відтепер максимальний щомісячний дохід бійця може сягати 460 000 гривень, тоді як середня зарплата на передовій очікується в межах 300 000 гривень. В основі цих сум лежить фіксована "базова ставка" розміром 20 000 гривень. Решта формується за рахунок гнучкої системи доплат "10/20/40" безпосередньо за дні, проведені в активних боях.

Яку заробітну плату пропонують за контрактом. Фото: Міноборони України

Фінансова мотивація на першій лінії фронту розподіляється за чіткими тарифами:

10 000 гривень на добу військовий отримує за виконання завдань на рівні взводного опорного пункту;

20 000 гривень нараховують за день участі в ударно-пошукових операціях, до яких належать розвідка, евакуація, знищення малих ворожих груп та повернення втрачених позицій;

40 000 гривень складає винагорода за одну добу активних штурмових дій, що супроводжуються просуванням уперед.

Додатково запроваджено солідні премії за результативність. Захоплення окупанта в полон оцінюється у 100 000 гривень, а за кожного ліквідованого ворога під час стрілецького чи контактного зіткнення виплачуватимуть по 15 000 гривень.

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Новобранці, які укладають таку угоду вперше, матимуть ще й одноразову виплату за підписання від 27 000 до 33 000 гривень залежно від військового звання. Також раз на рік контрактники зможуть розраховувати на мінімум 20 000 гривень "оздоровчих".

Хто має право укласти такий контракт і скільки він триває

За умовами комплексної трансформації, укласти договір дозволено трьом категоріям громадян:

цивільним особам;

діючим армійцям;

тим, хто вже звільнився з лав ЗСУ під час дії особливого періоду.

Для кожної з цих груп встановлено свої терміни перебування у війську, що дозволяє людям чітко планувати повернення до родин.

Які посади можна отримати за контрактом. Фото: Міноборони України

Найдовший контракт розрахований на військовозобов'язаних і становить 14 місяців. Цей час уже охоплює обов'язкове проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП), бойове злагодження та період адаптації в новому колективі. Чинні військовослужбовці можуть перейти на цей формат служби строком на 10 місяців. Найкоротший період передбачено для раніше звільнених бійців — від 6 місяців.

Після закінчення термінів служби держава гарантує тривалу відстрочку. Базовий відпочинок триватиме мінімум пів року, проте на практиці він суттєво збільшуватиметься. Додаткові 3 місяці відстрочки додаватимуть за кожен місяць виконання бойових завдань.

Терміни та відстрочки через службу за контрактом. Фото: Міноборони ЗСУ

Також зараховуватимуть попередній досвід: кожен рік вислуги до 2022 року дасть ще один бонусний місяць перерви, а кожен рік, проведений у Силах оборони після початку повномасштабного вторгнення, конвертується одразу у 6 місяців. Усі ці показники підсумовуються, формуючи фінальну тривалість відпустки.

Як писали раніше Новини.LIVE, отримання відстрочки після завершення військового контракту ще не надає демобілізованим автоматичного права на виїзд за кордон. Перетнути державний рубіж вони зможуть виключно на загальних підставах за умови приналежності до спеціальних категорій винятку.

Також юристи пояснили нюанс в законодавстві, через що укладання контракту із ЗСУ у віці до 25 років не гарантує автоматичного отримання урядової виплати в 1 мільйон гривень. Це обмеження стосується всіх спеціальностей, зокрема й операторів безпілотників.