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Главная Мобилизация Зарплата не соответствует ожиданиям: как действовать бойцу

Зарплата не соответствует ожиданиям: как действовать бойцу

Ua ru
24 октября 2026 06:30
Как военнослужащему проверить, правильную ли сумму денежного довольствия начислили
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: mod.gov.ua

На карту военнослужащего может поступить не та сумма, на которую он рассчитывал. Чтобы выяснить причину такого расхождения, необходимо проверить, из чего складывается денежное довольствие. Если ошибка подтвердится, решить проблему помогут финансисты.

Об этом 23 октября сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Алгоритм действий в случае сомнений относительно суммы денежного обеспечения

В состав денежного довольствия могут входить должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки, в частности за выслугу лет, премия. Если военнослужащий сомневается в том, что полученная сумма правильная, ему следует проверить составляющие выплаты и выяснить, были ли доплаты. Начисление дополнительных выплат зависит от условий службы, выполненных задач и наличия соответствующих документов.

Рассчитать сумму по основным составляющим можно с помощью калькулятора Минобороны. Если есть расхождения, нужно обратиться в финансово-экономическую службу воинской части. Финансисты объяснят, как проводился расчет, и проверят, учли ли все положенные выплаты. Если после этого вопрос все-таки останется нерешенным, можно сообщить о проблеме в Министерство обороны, позвонив по номеру 1512.

В ТЦК отмечают, что калькулятор выдает ориентировочный результат — фактическая же сумма зависит от должности, звания, выслуги лет, условий службы и установленных выплат. Военным советуют хранить документы и проверять начисления.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия объяснял, при каких условиях военнослужащий может уволиться со службы, чтобы ухаживать за отцом. Демобилизация возможна, если человек, который нуждается в уходе, имеет I или II группу инвалидности, а военнослужащий — единственный человек, являющийся его опекуном. Чтобы получить акт об уходе, необходимо обратиться в ТЦК и СП.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна писал, что военнообязанный, брат которого пропал без вести, имеет право на отсрочку. Правда, освобождение от призыва не наступает автоматически. Его нужно подтвердить, оформив документы.

выплаты армия военнослужащие зарплата денежное довольствие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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