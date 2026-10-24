Як військовому перевірити, чи правильну суму грошового забезпечення нарахували

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: mod.gov.ua

На карту військовослужбовця може надійти не та сума, на яку він розраховував. Щоб з'ясувати причину такої розбіжності, треба перевірити, із чого складається грошове забезпечення. Якщо помилка підтвердиться, вирішити проблему допоможуть фінансисти.

Про це 23 жовтня повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Алгоритм дій у разі сумнівів щодо суми грошового забезпечення

До складу грошового забезпечення можуть входити посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки, зокрема за вислугу років, премія. Якщо військовий сумнівається в тому, що отримана сума правильна, йому варто перевірити складові виплати та з'ясувати, чи були доплати. Нарахування додаткових виплат залежить від умов служби, виконаних завдань і наявності відповідних документів.

Розрахувати суму за основними складовими можна за допомогою калькулятора Міноборони. Якщо є розбіжності, потрібно звернутися до фінансово-економічної служби військової частини. Фінансисти пояснять, як проводили розрахунок, і перевірять, чи врахували всі належні виплати. Якщо після цього питання все-таки лишиться невирішеним, можна повідомити про проблему Міністерству оборони, зателефонувавши за номером 1512.

У ТЦК зазначають, що калькулятор розраховує орієнтовний результат — фактична ж сума залежить від посади, звання, вислуги років, обставин служби, установлених виплат. Військовим радять зберігати документи та перевіряти нарахування.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія пояснював, за якої умови військовий може покинути службу, щоб доглядати за батьком. Демобілізація можлива, якщо людина, яка потребує догляду має I або другу групу інвалідності, а боєць — єдина людина, яка є її опікуном. Щоб отримати акт із догляду, треба звернутися до ТЦК та СП.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Юрія Айвазяна писав, що військовозобов'язаний, брат якого зник безвісти, має право на відстрочку. Щоправда, звільнення від призову не настає автоматично. Його треба підтвердити, оформивши документи.