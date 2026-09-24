Как воинская часть взимает деньги с бойцов в СЗЧ

Судебный иск о взыскании денег. Фото: коллаж Новини.LIVE

Воинская часть через суд взыскала более 37 тысяч гривен со своего военнослужащего, который ушел в отпуск по состоянию здоровья и не вернулся. Ровенский окружной административный суд признал поведение военнослужащего недобросовестным, поскольку тот продолжал получать выплаты, находясь в отпуске по состоянию здоровья.

Об этом говорится в судебном деле, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

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Больничный лист превратился в отпуск по состоянию здоровья

История исчезновения пограничника началась еще летом 2024 года. Сначала, 28 августа, мужчина попросил отпуск по семейным обстоятельствам. Его жена попала в больницу с тяжелым диагнозом, поэтому командование пошло навстречу, 30 августа провело инструктаж об уголовной ответственности за несвоевременное возвращение и отпустило бойца.

Однако 17 сентября состояние здоровья ухудшилось уже у самого военного. Его госпитализировали в госпиталь, где он лечился до 30 сентября. Сразу после выписки, 1 октября 2024 года, ему официально предоставили 30 календарных дней отпуска по состоянию здоровья. Вернуться в подразделение и приступить к исполнению служебных обязанностей пограничник должен был ровно в 08:00 утра 31 октября. В назначенное время он так и не появился, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Лишняя зарплата и пропавшее имущество

Несмотря на фактическое исчезновение, система сработала сразу. Еще 11 октября 2024 года финансисты воинской части успели начислить беглецу денежное довольствие за текущий месяц. Официальное служебное расследование по факту самовольного отсутствия завершилось лишь 15 ноября, после чего бойца окончательно лишили всех видов обеспечения.

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В 2026 году командование подсчитало точные убытки. Согласно справке от 7 апреля 2026 года, пограничник скрылся вместе с вещевым имуществом на общую сумму 36 056,36 грн. Кроме того, государство переплатило ему 985,37 грн зарплаты непосредственно за 31 октября, когда он уже находился в статусе самовольного отсутствия.

В общей сложности сумма задолженности составила 37 041,73 грн. Уже 13 апреля 2026 года был издан приказ о привлечении мужчины к полной материальной ответственности. Воинская часть направила письмо с требованием добровольно вернуть деньги, но ответа не получила, поэтому обратилась в Ровенский окружной административный суд.

Решение суда в отношении должника, находящегося в СЗЧ

Суд рассмотрел дело (№ 460/11584/26) по упрощенной процедуре. Ответчик никаких объяснений или возражений не представил. Судьи опирались на Закон "О воинской обязанности и военной службе" статья 24 которого четко определяет, что во время военного положения за период СОЧ выплата денежного, продовольственного или вещевого обеспечения приостанавливается, а время отсутствия не засчитывается в стаж.

Решая вопрос о возврате уже выплаченной зарплаты, суд применил Гражданский кодекс Украины. Согласно закону, необоснованно полученные средства не возвращаются только в случае добросовестности получателя. Однако Ровенский суд официально признал поведение военнослужащего недобросовестным, ведь тот присвоил деньги, зная о том, что находится в бегах.

Поскольку боец не обжаловал приказы командования и не погасил долг добровольно, суд полностью удовлетворил иск пограничного отряда и постановил взыскать с него 37 041,73 грн в качестве имущественного ущерба.

Новини.LIVE также сообщали о том, что военные в СОЧ фактически не имеют шансов найти официальную гражданскую работу. Все данные о легальном оформлении автоматически поступают в государственные реестры, поэтому ГБР и полиция оперативно фиксируют место работы бойца и задерживают его.

После возвращения из СЗЧ военнослужащий не может сразу выходить на боевые задания, если его службу ранее официально приостановили. Сначала командир подразделения должен отдать официальный приказ о восстановлении на службе, и только после этого военнослужащий возвращается к полноценному выполнению армейских обязанностей.

В то же время статус "СЗЧ" не всегда свидетельствует о реальном дезертирстве. Часто это происходит из-за штабной путаницы, длительного пребывания в госпитале или даже неизвестных фактов попадания в плен. В таких ситуациях важно, чтобы родные защитника действовали корректно, чтобы снять безосновательные обвинения, уберечь бойца от уголовной ответственности и вернуть ему замороженные выплаты.