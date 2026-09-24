Як військова частина стягує гроші з бійців у СЗЧ

Судовий позов за гроші. Фото: колаж Новини.LIVE

Військова частина через суд стягнула понад 37 тисяч гривень зі свого бійця, який пішов у відпустку за станом здоров'я і не повернувся. Рівненський окружний адміністративний суд визнав поведінку військового недобросовісною, адже той продовжував отримувати виплати, перебуваючи у СЗЧ.

Про це йдеться у судовій справі, яку опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

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Лікарняний перетворився на СЗЧ

Історія зникнення прикордонника розпочалася ще влітку 2024 року. Спочатку, 28 серпня, чоловік попросив відпустку за сімейними обставинами. Його дружина потрапила до лікарні з важким діагнозом, тому командування пішло назустріч, провело 30 серпня інструктаж про кримінальну відповідальність за несвоєчасне повернення та відпустило бійця.

Однак 17 вересня стан здоров'я погіршився вже у самого військового. Його госпіталізували до шпиталю, де він лікувався до 30 вересня. Відразу після виписки, 1 жовтня 2024 року, йому офіційно надали 30 календарних днів відпустки за станом здоров'я. Повернутися до підрозділу та приступити до виконання службових обов'язків прикордонник мав рівно о 08:00 ранку 31 жовтня. У визначений час він так і не з'явився, відтоді його місце перебування невідоме.

Зайва зарплата та зникле майно

Попри фактичне зникнення, система спрацювала на одразу. Ще 11 жовтня 2024 року фінансисти військової частини встигли нарахувати втікачу грошове забезпечення за поточний місяць. Офіційне службове розслідування за фактом СЗЧ завершилося лише 15 листопада, після чого бійця остаточно зняли з усіх видів забезпечення.

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У 2026 році командування підрахувало точні збитки. Згідно з довідкою від 7 квітня 2026 року, прикордонник зник разом із речовим майном на загальну суму 36 056,36 грн. Крім того, держава переплатила йому 985,37 грн зарплати безпосередньо за 31 жовтня, коли він уже перебував у статусі СЗЧ.

Разом сума боргу склала 37 041,73 грн. Вже 13 квітня 2026 року вийшов наказ про притягнення чоловіка до повної матеріальної відповідальності. Військова частина надіслала листа з вимогою добровільно повернути гроші, але відповіді не отримала, тому звернулася до Рівненського окружного адміністративного суду.

Рішення суду щодо боржника у СЗЧ

Суд розглянув справу (№ 460/11584/26) за спрощеною процедурою. Відповідач жодних пояснень чи заперечень не надав. Судді спиралися на Закон "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 24 якого чітко визначає, що під час воєнного стану за період СЗЧ виплата грошового, продовольчого чи речового забезпечення припиняється, а час відсутності не зараховується до вислуги.

Вирішуючи питання про повернення вже виплаченої зарплати, суд застосував Цивільний кодекс України. За законом безпідставно набуті кошти не повертаються лише в разі добросовісності отримувача. Проте Рівненський суд офіційно визнав поведінку військового недобросовісною, адже той привласнив гроші, знаючи про те, що він перебуває в бігах.

Оскільки боєць не оскаржував накази командування та не погасив борг добровільно, суд повністю задовольнив позов прикордонного загону і постановив стягнути з нього 37 041,73 грн майнової шкоди.

Новини.LIVE інформували також про те, що військові в СЗЧ фактично не мають шансів знайти офіційну цивільну роботу. Усі дані про легальне оформлення автоматично йдуть до державних реєстрів, тому ДБР та поліція оперативно фіксують місце роботи бійця та затримують його.

Після повернення із СЗЧ військовослужбовець не може відразу йти на бойові завдання, якщо його службу раніше офіційно заморозили. Спочатку командир підрозділу має видати офіційний наказ про поновлення на службі, і лише відтоді захисник повертається до повноцінного виконання армійських обов'язків.

Водночас статус СЗЧ не завжди свідчить про реальне дезертирство. Часто це стається через штабну плутанину, тривале перебування у шпиталі чи навіть невідомі факти потрапляння у полон. У таких ситуаціях важливо, щоб рідні захисника діяли коректно, щоб зняти безпідставні звинувачення, вберегти бійця від кримінальної відповідальності та повернути йому заморожені виплати.