Выплаты мобилизованным в Украине — сколько получают новобранцы во время учебы

Обучение новобранцев. Фото: УНІАН

Украинские мобилизованные граждане, проходящие начальное обучение, получают минимальную заработную плату. После завершения этого этапа и направления к месту выполнения задач зарплата военнослужащих может увеличиться до 120 тысяч гривен в месяц, в зависимости от их обязанностей и места службы.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

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Сколько платят мобилизованным в Украине

По словам Фитьо, во время начального обучения новобранцам платят 20 тысяч гривен. Эта сумма базовая для тех, кто только начинает службу в Вооруженных Силах Украины и проходит начальную подготовку. Этот период обучения длится от одного до трех месяцев в зависимости от выбранной специальности.

Например, стрелковая подготовка длится примерно один месяц, тогда как другие специалисты, такие как операторы-наводчики или операторы дронов могут обучаться до трех месяцев. Некоторые мобилизованные военнослужащие также могут проходить обучение за границей, например, в Великобритании, Испании или Германии.

Сколько платят военнослужащим в 2024 году

После успешного завершения начального обучения и направления к месту службы заработная плата военнослужащих в Украине существенно увеличивается. Эта сумма зависит от места службы и характера исполняемых обязанностей и может составлять от 20 тысяч до 120 тысяч гривен в месяц.

Министерство обороны Украины также внедрило систему надбавок для военнослужащих, выполняющих особо опасные или важные задачи.

Вот список вознаграждений за выполнение различных видов задач в условиях военных действий:

Разминирование вне боевых действий — 30 тысяч гривен.

Руководство подразделениями в боевых условиях (для командиров и штабов) — 50 тысяч гривен.

Разминирование в боевых районах, ракетные войска, артиллерия и противовоздушная оборона — 100 тысяч гривен.

Выполнение специальных задач на линии столкновения с противником — 70 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты предусмотрены для участников активных боевых действий, в том числе тех, кто участвует в огневом поражении противника. Это побуждает военнослужащих к более высокой эффективности и профессионализму при выполнении боевых задач.

Что еще стоит знать

Напомним, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сказала, что базовое денежное довольствие в военных ВСУ составляет 20 100 гривен. Меньше этой суммы зарплата у военнослужащих быть не может.

Мы также писали, что в Украине в июне 2024 размер заработной платы вместе с различными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.