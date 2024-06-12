Виплати мобілізованим в Україні — скільки отримують новобранці під час навчання

Навчання новобранців. Фото: УНІАН

Українські мобілізовані громадяни, які проходять початкове навчання, отримують мінімальну заробітну плату. Після завершення цього етапу та направлення до місця виконання завдань, зарплата військовослужбовців може збільшитися до 120 тисяч гривень на місяць, залежно від їхніх обов'язків та місця служби.

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону Єдині новини.

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Скільки платять мобілізованим в Україні

За словами Фітьо, під час початкового навчання новобранцям платять 20 тисяч гривень. Ця сума є базовою для тих, хто тільки починає службу у Збройних Силах України і проходять початкову підготовку. Цей період навчання триває від одного до трьох місяців, залежно від обраної спеціальності.

Наприклад, стрілецька підготовка триває приблизно один місяць, тоді як інші спеціалісти, такі як оператори-навідники чи оператори дронів, можуть навчатися до трьох місяців. Деякі мобілізовані військовослужбовці також можуть проходити навчання за кордоном, наприклад, у Великобританії, Іспанії або Німеччині.

Скільки платять військовослужбовцям у 2024 році

Після успішного завершення початкового навчання та направлення до місця служби, заробітна плата військовослужбовців в Україні істотно збільшується. Ця сума залежить від місця служби та характеру виконуваних обов'язків і може становити від 20 тисяч до 120 тисяч гривень на місяць.

Міністерство оборони України також впровадило систему надбавок для військовослужбовців, які виконують особливо небезпечні або важливі завдання.

Ось список винагород за виконання різних видів завдань в умовах військових дій:

Розмінування поза бойовими діями — 30 тисяч гривень.

Керівництво підрозділами у бойових умовах (для командирів та штабів) — 50 тисяч гривень.

Розмінування у бойових районах, ракетні війська, артилерія та протиповітряна оборона — 100 тисяч гривень.

Виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення з противником — 70 тисяч гривень.

Додаткові виплати передбачені для учасників активних бойових дій, зокрема тих, хто бере участь у вогневому ураженні противника. Це заохочує військовослужбовців до більш високої ефективності та професіоналізму під час виконання бойових завдань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сказала, що базове грошове забезпечення у військових ЗСУ становить 20 100 гривень. Меншою за цю суму зарплата у військовослужбовців бути не може.

Ми також писали, що в Україні у червні 2024 року розмір заробітної плати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.