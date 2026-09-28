Можно ли в СЗЧ признать мобилизацию незаконной после подписания ВЛК?

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, которые добровольно или принудительно подписали все мобилизационные документы, а затем самовольно покинули часть, впоследствии сталкиваются с серьезными проблемами. Оспаривать сам факт призыва в такой ситуации невозможно, но остается другой, вполне законный путь — это увольнение со службы по семейным или медицинским обстоятельствам через суд.

Об этом заявила юрист Вера Тарасенко, сообщает Новини.LIVE.

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Увольнение по состоянию здоровья супруги или родителей для военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть

Проблема статуса самовольного оставления воинской части (СОЧ) имеет два сценария развития. Если гражданина мобилизовали принудительно, не вручили повестку, не провели военно-медицинскую комиссию и он ничего не подписывал, юристы могут доказать незаконность призыва. В таком случае весь статус военнослужащего отменяется с момента его якобы возникновения.

Но в большинстве случаев ситуация обстоит иначе. Человек под давлением подписывает заключение ВЛК, согласие на призыв или даже контракт, а затем просто сбегает из части, иногда еще по дороге на фронт. С юридической точки зрения наличие собственноручной подписи делает презумпцию добровольности почти непреложной.

Поэтому впоследствии доказать в суде психологическое давление или обман, если нет видеозаписей, свидетелей или немедленных заявлений в полицию, невозможно. Путь к признанию самой мобилизации противоправной для таких людей закрыт навсегда.

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Что нужно знать о статусе СЗЧ и последствиях

Пребывание в СЗЧ — это длительное состояние. Человек фактически теряет все гражданские права. Он не может устроиться на легальную работу, поскольку работодатель проверяет данные и видит статус дезертира.

Для неё закрыты двери к отсрочкам и освобождению от призыва. Пересечение границы для человека, находящегося в СЗЧ, также невозможно, а любой выход в общественное место грозит встречей с патрулем ТЦК или полицией и немедленной отправкой на передовую. К тому же срок исковой давности по этому преступлению составляет десять лет, и сейчас, во время действия военного положения, он не истекает.

Законный алгоритм демобилизации для бойцов в СЗЧ

Однако действующее законодательство дает выход. СЗЧ не лишает человека права на законное увольнение из армии. Все опирается на статью 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Юрист Вера Тарасенко советует сначала найти надежное основание.

Это может быть инвалидность родителей, нуждающихся в постоянном уходе, причем при условии отсутствия других родственников, способных этим заниматься. Еще один вариант — инвалидность супруги первой, второй или даже третьей группы.

В список также входит статус одинокого отца, наличие троих детей или гибель родственника-военнослужащего. Все эти факты необходимо подтвердить документально.

Далее необходимо правильно подать рапорт, при этом обращаться в ТЦК или в полицию категорически нельзя, ведь человека сразу задержат. Рапорт следует отправить по почте (ценным письмом с описью вложения) прямо по адресу своей части. Также в 2026 году можно подать электронный рапорт через приложение "Армия+", где обязательно нужно сделать скриншот экрана для фиксации даты и времени.

Каков срок рассмотрения рапорта об увольнении из армии

Подождав от одной до трех недель, военнослужащий имеет право проверить реакцию командования посредством адвокатского запроса. Как правило, части игнорируют документы от бойцов, находящихся в СЗЧ. И именно эта бездеятельность может стать основанием для иска в административный суд.

Но юрист Вера Тарасенко отмечает, что предметом спора здесь выступает не сам факт мобилизации, а игнорирование права на увольнение. Судебная практика подтверждает, что солдат может подавать рапорт по почте, даже не находясь в части, и командование обязано его рассмотреть.

Что делать тем, у кого нет оснований для увольнения

Для тех, у кого нет законных оснований для увольнения, но кто просто не хочет служить под началом своего нынешнего командира, правительство запустило экспериментальный проект, действовавший до 20 сентября 2026 года. Он позволял бойцам вернуться из СЗЧ в другую, выбранную ими часть, через центры рекрутинга или электронный портал, вообще без согласия предыдущего руководства. Такая инициатива реализуется не впервые, поэтому в некоторых случаях Министерство обороны предоставляет такое право на упрощенное возвращение.

Однако юристы подчеркивают главный нюанс: увольнение через суд не снимает уголовной ответственности за самовольный уход. Это две параллельные реальности.

Новини.LIVE также сообщали, что несовершённая военная присяга не является аргументом для избежания наказания за самовольное оставление части. В Министерстве обороны пояснили, что человек официально приобретает статус военнослужащего с момента отправки из ТЦК, поэтому уголовная ответственность за самовольное оставление части наступает на общих основаниях, независимо от наличия принесенной присяги.

Официально устроиться на работу в гражданском секторе во время пребывания в СОЧ невозможно. Данные о любой попытке легального оформления трудовых отношений сразу попадают в госреестры.

Бойца после СОЧ нельзя сразу отправлять на боевые задания, если статус его службы был официально приостановлен. Для полноценного привлечения к исполнению обязанностей и участию в боевых действиях военнослужащему необходимо сначала дождаться подписания приказа командира о восстановлении в должности.