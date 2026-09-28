Чи можна в СЗЧ визнати мобілізацію незаконною після підпису ВЛК

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, які добровільно чи примусово підписали всі мобілізаційні документи, а потім самовільно залишили частину, мають згодом серйозні проблеми. Оскаржити сам факт призову в такій ситуації неможливо, але залишається інший, цілком законний шлях — це звільнення зі служби за сімейними чи медичними обставинами через суд.

На цьому наголосила юристка Віра Тарасенко, передає Новини.LIVE.

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Звільнення за станом здоров'я дружини або батьків для бійців у СЗЧ

Проблема статусу самовільного залишення військової частини (СЗЧ) має два сценарії розвитку. Якщо громадянина мобілізували примусово, не вручили повістку, не провели військово-лікарську комісію і він нічого не підписував, юристи можуть довести незаконність призову. У такому разі весь статус військовослужбовця скасовується з моменту його нібито виникнення.

Але більшість ситуацій виглядає інакше. Людина під тиском підписує висновок ВЛК, згоду на призов чи навіть контракт, а потім просто тікає з частини, іноді ще дорогою на фронт. З юридичної точки зору, наявність власноручного підпису робить презумпцію добровільності майже непохитною.

Тому потім довести в суді психологічний тиск чи обман, якщо немає відео, свідків або негайних заяв до поліції, неможливо. Шлях визнання самої мобілізації протиправною для таких людей закритий назавжди.

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Що треба знати про статус СЗЧ та наслідки

Перебування в СЗЧ є тривалим станом. Людина фактично втрачає всі громадянські можливості. Вона не може влаштуватися на легальну роботу, оскільки роботодавець перевіряє дані та бачить статус дезертира.

Для неї закриті двері до бронювання та відстрочок. Перетин кордону для людини в СЗЧ теж неможливий, а будь-який вихід у громадське місце загрожує зустріччю з патрулем ТЦК або поліцією та миттєвою відправкою на передову. До того ж строк позовної давності за цей злочин становить десять років, і зараз, під час дії воєнного стану, він не спливає.

Законний алгоритм демобілізації для бійців в СЗЧ

Проте чинне законодавство дає вихід. СЗЧ не позбавляє людину права на законне звільнення з армії. Усе спирається на статтю 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Юристка Віра Тарасенко радить спершу знайти надійну підставу.

Це може бути інвалідність батьків, які потребують постійного догляду, причому за умови відсутності інших родичів, здатних це робити. Ще один варіант — це інвалідність дружини першої, другої чи навіть третьої групи.

До списку також входить статус одинокого батька, наявність трьох дітей чи загибель родича-військового. Усі ці факти треба підкріпити документально.

Далі треба правильно подати рапорт, при чому йти до ТЦК чи поліції категорично не можна, адже людину одразу затримають. Рапорт слід відправити поштою (цінним листом з описом вкладення) прямо на адресу своєї частини. Також у 2026 році можна подати електронний рапорт через застосунок "Армія+", де обов'язково треба зробити скриншот екрана для фіксації дати та часу.

Який термін розгляду рапорту для звільнення з армії

Зачекавши від одного до трьох тижнів, військовий має право перевірити реакцію командування через адвокатський запит. Як правило, частини ігнорують документи від бійців в СЗЧ. І саме ця бездіяльність може бути підставою для позову до адміністративного суду.

Але юристка Віра Тарасенко зазначає, що предметом суперечки тут виступає не сам факт мобілізації, а ігнорування права на звільнення. Судова практика підтверджує, що солдат може подавати рапорт поштою, навіть не перебуваючи в частині, і командування зобов'язане його розглянути.

Що робити тим, в кого немає підстав для звільнення

Для тих, хто не має законних підстав для звільнення, але просто не хоче служити зі своїм нинішнім командиром, уряд запустив експериментальний проєкт, який діяв до 20 вересня 2026 року. Він дозволяв бійцям повернутися зі СЗЧ до іншої, обраної ними частини, через центри рекрутингу або електронний портал, взагалі без згоди попереднього керівництва. Така ініціатива працює не вперше, тож подекуди Міністерство оборони дає таке право на спрощене повернення.

Проте юристи наголошують на головному нюансі, що звільнення через суд не скасовує кримінальної відповідальності за саму втечу. Це дві паралельні реальності.

Новини.LIVE повідомляли також, що нескладена військова присяга не є аргументом для уникнення покарання за самовільне залишення частини. У Міністерстві оборони пояснили, що людина офіційно набуває статусу військовослужбовця з моменту відправки з ТЦК, тому кримінальна відповідальність за СЗЧ настає на загальних підставах, незалежно від наявності складеної присяги.

Офіційно працевлаштуватися у цивільному секторі під час перебування в СЗЧ неможливо. Дані про будь-яку спробу легального оформлення трудових відносин одразу потрапляють до держреєстрів.

Бійця після СЗЧ не можна одразу відправляти на бойові завдання, якщо статус його служби було офіційно призупинено. Для повноцінного залучення до виконання обов'язків та участі в бойових діях військовому необхідно спершу дочекатися підписання наказу командира про поновлення на посаді.