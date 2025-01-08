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Осуждение за тяжкое преступление — снимают ли сейчас с учета

8 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Снятие с воинского учета осужденного за тяжкое преступление — когда это возможно
Осужденные граждане. Фото: Daycom
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Новый закон о мобилизации изменил принцип воинского учета осужденных за тяжкие преступления. С 18 мая 2024 года их больше не исключают из учета.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине была ограничена мобилизация граждан, осужденных за тяжкие преступления.

Их не могли мобилизовать, также этих граждан исключали из воинского учета.

Но после принятия нового закона о мобилизации, точнее после 18 мая 2024 года, когда он вступил в силу, ситуация изменилась.

Исключают ли сейчас из учета осужденных за тяжкие преступления

"С 18 мая 2024 года граждан, которые были осуждены за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, не исключают из учета", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

В новом законе больше нет нормы об исключении с воинского учета осужденных за тяжкие преступления.

Таким образом, эта категория граждан теоретически может быть мобилизована в ряды ВСУ в особый период.

Напомним, мы писали ранее о том, когда возможна мобилизация осужденного за тяжкое преступление.

Добавим, что мы сообщали, какие процедуры проходят осужденные граждане.

закон военный учет мобилизация военнообязанные осужденные

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