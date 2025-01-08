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Засудження за тяжкий злочин — чи знімають зараз з обліку

8 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зняття з військового обліку засудженного за тяжкий злочин — коли це можливо
Засуджені громадяни. Фото: Daycom
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Новий закон про мобілізацію змінив принцип військового обліку засуджених за тяжкі злочини. З 18 травня 2024 року їх більше не виключають з обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні було обмежено мобілізацію громадян, засуджених за тяжкі злочини.

Їх не могли мобілізувати, також цих громадян виключали з військового обліку.

Але після ухвалення нового закону про мобілізацію, точніше після 18 травня 2024 року, коли він набрав чинності, ситуація змінилася.

Чи виключають зараз з обліку засуджених за тяжкі злочини

"З 18 травня 2024 року громадян, які були засуджені за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, не виключають з обліку", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

У новому законі більше немає норми про виключення з військового обліку засуджених за тяжкі злочини.

Таким чином, ця категорія громадян теоретично може бути мобілізована до лав ЗСУ в особливий період.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, коли можлива мобілізація засудженого за тяжкий злочин.

Додамо, що ми повідомляли, які процедури проходять засуджені громадяни.

закон військовий облік мобілізація військовозобов'язані засуджені

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