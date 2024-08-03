Мобилизация и рекрутинг в Украине — комментарий бойца Азова Буйвола

Ветеран полка "Азов" Анатолий Леоненко с позывным "Буйвол". Фото: скриншот

Для мобилизованных украинцев всегда следует быть примером, чтобы усилить их мотивацию учиться военному делу. Особенно всегда следует показывать, что ты для них не только наставник, но и товарищ.

Об этом рассказал старший сержант и инструктор полка "Азов" Анатолий Леоненко с позывным "Буйвол" в интервью Online.ua.

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По его словам, здесь важен подход, как в плане человеческого общения, так и в плане правильного наставничества в учебе.

"Моя задача не только качественно научить, но еще и мотивировать личным примером. Какие бы сложности ни были, но, друг, если попал в колесо — крутись, потому что без мотивации ты на фронте долго не проживешь", — говорит военный.

По мнению парня, украинцы должны оценивать текущую ситуацию, и мотивировать себя самостоятельно.

"Просто, чтобы преодолеть свой страх, нужно пойти и поработать над собой. А человеку проще заплатить денег, или пойти и переплыть Тису. Судить я никого не хочу, это их выбор, но если по онкологическим больницам бьют ракеты — я не знаю, какая еще нужна мотивация", — сказал Леоненко.