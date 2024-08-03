Мобілізація та рекрутинг в Україні — коментар бійця Азову Буйвола

Ветеран полку "Азов" Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол". Фото: скриншот

Для мобілізованих українців завжди варто бути прикладом, щоб посилити їхню мотивацію вчитися військовій справі. Особливо завжди варто показувати, що ти для них не тільки наставник, а й товариш.

Про це розповів старший сержант та інструктор полку "Азов" Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол" в інтерв'ю Online.ua.

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За його словами, тут важливий підхід як в плані людського спілкування, так і в плані правильного наставництва у навчанні.

"Моя задача — не тільки якісно навчити, а ще й замотивувати особистим прикладом. Які б складності не були, але, друже, якщо потрапив у колесо — то крутись, бо без мотивації ти на фронті довго не виживеш", — каже військовий.

На думку хлопця, українці мають оцінювати поточну ситуацію, і мотивувати себе самотужки.

"Просто, щоб перебороти свій страх, потрібно піти та попрацювати над собою. А людині простіше заплатити грошей або піти й переплисти Тису. Судити я нікого не хочу, це їхній вибір, але якщо по онкологічних лікарнях б'ють ракети — я не знаю, яка ще потрібна мотивація", — сказав Леоненко.