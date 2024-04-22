Сохранение рабочего места за мобилизованным работником — объяснение Гоструда

Военнообязанные мужчины. Фото: Одесский ТЦК

С началом действия военного положения в Украине вопросы мобилизации становятся чрезвычайно актуальными. В частности, многие предприятия могут защитить своих работников от призыва на военную службу, но в случае, если такой работник все же был призван, работодатель имеет определенные обязательства перед ним.

Вопросы сохранения рабочего места и гарантии для мобилизованных работников разъясняет Государственная служба по вопросам труда.

Читайте также:

Гарантии для работников

Несмотря на военное положение, трудовые отношения между работником и работодателем регулируются законодательством. Согласно статье 119 Кодекса законов о труде, работники, призванные на военную службу во время мобилизации, сохраняют место работы и должность на весь период службы.

Процедура следующая: при поступлении сообщения о призыве работника в ряды Вооруженных сил Украины работодатель будет издавать приказ о сохранении за работником места работы и должности на весь период его службы.

Ответственность работодателя

За нарушение гарантий работника, призванного на военную службу, работодатель несет административную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такие нарушения работодатель может быть оштрафован на сумму от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 850 до 1 700 гривен.

Эти обязательства и гарантии подтверждают серьезность и важность сохранения социальных и трудовых прав работников даже в период военного положения.

Напомним, мы писали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

Также мы сообщали, могут ли призвать волонтеров в ряды ВСУ.