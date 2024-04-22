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Збереження робочого місця за мобілізованим працівником — пояснення Держпраці

22 квітня 2024 09:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Збереження робочого місця за мобілізованим працівником — пояснення Держпраці
Військовозобов'язані чоловіки. Фото: Одеський ТЦК
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

З початком дії воєнного стану в Україні, питання мобілізації стають надзвичайно актуальними. Зокрема, багато підприємств мають можливість захистити своїх працівників від призову на військову службу, але у випадку, якщо такий працівник все ж був призваний, роботодавець має певні зобов'язання перед ним.

Питання збереження робочого місця та гарантії для мобілізованих працівників роз'яснює Державна служба з питань праці.

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Гарантії для працівників

Незважаючи на воєнний стан, трудові відносини між працівником та роботодавцем регулюються законодавством. Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю, працівники, які були призвані на військову службу під час мобілізації, зберігають місце роботи і посаду на весь період служби.

Процедура така: при надходженні повідомлення про призов працівника до лав Збройних Сил України, роботодавець видаватиме наказ про збереження за працівником місця роботи і посади на весь період його служби.

Відповідальність роботодавця

За порушення гарантій працівника, який був призваний на військову службу, роботодавець несе адміністративну відповідальність, передбачену частиною 4 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За такі порушення роботодавця може бути оштрафовано на суму від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 850 до 1700 гривень.

Ці зобов'язання та гарантії підтверджують серйозність та важливість збереження соціальних та трудових прав працівників навіть у період воєнного стану.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

Також ми повідомляли, чи можуть призвати волонтерів до лав ЗСУ. 

робота
мобілізація
війна в Україні
робоче місце
військова підготовка

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