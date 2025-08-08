Житель Хмельницкой области пытался сбежать из Украины на параплане — что ему грозит

Задержание жителя Хмельницкой области. Фото: ГПСУ

Жителя Хмельницкой области задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы. Мужчина пытался добраться до Молдовы на параплане, чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 8 августа.

Реклама

Читайте также:

Жителя Хмельницкой области задержали на границе

48-летний житель Хмельницкой области пытался пересечь госграницу по новой схеме. Мужчина через интернет приобрел за 500 евро параплан, на котором собирался долететь до Молдовы.

"Взлететь" уклонист планировал с поля неподалеку от границы, ориентируясь "на глаз". Документов с собой мужчина также не брал.

Параплан. Фото: ГПСУ

Пограничникам Могилев-Подольского отряда удалось остановить "пилота" еще до старта, что позволило избежать фатальных последствий.

Мужчина будет привлечен к административной ответственности.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, житель Одесской области организовал незаконную схему пересечения границы за 2,1 тыс. долларов. Фигуранта задержали правоохранители.

А также 19-летние одесситы пытались переправить в Молдову военнообязанного за 7,5 тыс. долларов.