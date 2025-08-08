Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Собрался в Молдову на параплане — пограничники остановили беглеца

Собрался в Молдову на параплане — пограничники остановили беглеца

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 12:38
Житель Хмельницкой области пытался сбежать из Украины на параплане — что ему грозит
Задержание жителя Хмельницкой области. Фото: ГПСУ

Жителя Хмельницкой области задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы. Мужчина пытался добраться до Молдовы на параплане, чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 8 августа.

Реклама
Читайте также:

Жителя Хмельницкой области задержали на границе

48-летний житель Хмельницкой области пытался пересечь госграницу по новой схеме. Мужчина через интернет приобрел за 500 евро параплан, на котором собирался долететь до Молдовы.

"Взлететь" уклонист планировал с поля неподалеку от границы, ориентируясь "на глаз". Документов с собой мужчина также не брал.

Чоловік намагався втекти до Молдови на параплані
Параплан. Фото: ГПСУ

Пограничникам Могилев-Подольского отряда удалось остановить "пилота" еще до старта, что позволило избежать фатальных последствий.

Мужчина будет привлечен к административной ответственности.

Мешканець Хмельниччини намагався втекти на параплані
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, житель Одесской области организовал незаконную схему пересечения границы за 2,1 тыс. долларов. Фигуранта задержали правоохранители.

А также 19-летние одесситы пытались переправить в Молдову военнообязанного за 7,5 тыс. долларов.

Молдова граница военнообязанные уклонисты ГПСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации