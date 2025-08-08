Відео
Збирався до Молдови на параплані — прикордонники зупинили втікача

Збирався до Молдови на параплані — прикордонники зупинили втікача

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 12:38
Мешканець Хмельниччини намагався втекти з України на параплані — що йому загрожує
Затримання мешканця Хмельниччини. Фото: ДПСУ

Мешканця Хмельниччини затримали під час спроби незаконного перетину державного кордону. Чоловік намагався дістатися до Молдови на параплані, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у п'ятницю, 8 серпня.

Читайте також:

Мешканця Хмельниччини затримали на кордоні

48-річний мешканець Хмельниччини намагався перетнути держкордон за новою схемою. Чоловік через інтернет придбав за 500 євро параплан, на якому збирався долетіти до Молдови.

"Злетіти" ухилянт планував з поля неподалік від кордону, орієнтуючись "на око". Документів із собою чоловік також не брав.

Чоловік намагався втекти до Молдови на параплані
Параплан. Фото: ДПСУ

Прикордонникам Могилів-Подільського загону вдалося зупинити "пілота" ще до старту, що дозволило уникнути фатальних наслідків. 

Чоловіка буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Мешканець Хмельниччини намагався втекти на параплані
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, мешканець Одещини організував незаконну схему перетину кордону за 2,1 тис. доларів. Фігуранта затримали правоохоронці.

А також 19-річні одесити намагалися переправити до Молдови військовозобов'язаного за 7,5 тис. доларів.

Молдова кордон військовозобов'язані ухилянти ДПСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
