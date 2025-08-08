Мешканець Хмельниччини намагався втекти з України на параплані — що йому загрожує

Збирався до Молдови на параплані — прикордонники зупинили втікача
Мешканця Хмельниччини затримали під час спроби незаконного перетину державного кордону. Чоловік намагався дістатися до Молдови на параплані, щоб уникнути мобілізації.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у п'ятницю, 8 серпня.
Мешканця Хмельниччини затримали на кордоні
48-річний мешканець Хмельниччини намагався перетнути держкордон за новою схемою. Чоловік через інтернет придбав за 500 євро параплан, на якому збирався долетіти до Молдови.
"Злетіти" ухилянт планував з поля неподалік від кордону, орієнтуючись "на око". Документів із собою чоловік також не брав.
Прикордонникам Могилів-Подільського загону вдалося зупинити "пілота" ще до старту, що дозволило уникнути фатальних наслідків.
Чоловіка буде притягнуто до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, мешканець Одещини організував незаконну схему перетину кордону за 2,1 тис. доларів. Фігуранта затримали правоохоронці.
А також 19-річні одесити намагалися переправити до Молдови військовозобов'язаного за 7,5 тис. доларів.
