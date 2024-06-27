Оружие, выдаваемое гражданским гражданам, процесс утилизации после окончания военного положения

Оружие, выданное гражданским — куда его девать после войны
Гражданские граждане, получившие после начала полномасштабной войны получившие огнестрельное оружие, должны сдать его в течение 10 дней после завершения действия военного положения. Сдавать оружие и неиспользованные боеприпасы необходимо в отделы Национальной полиции Украины.
Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.
Огнестрельное оружие для гражданских
После начала полномасштабной российской агрессии в Украине стали вовлекать в оборону страны даже гражданских граждан.
Таким людям, в частности, выдавали огнестрельное оружие. Но останутся ли они вооруженными после завершения войны — объяснили юристы.
Когда граждане должны сдать оружие
Так, согласно действующему законодательству, не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине гражданские лица будут обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему.
Сдать оружие и боеприпасы украинцы должны в отделения Национальной полиции.
"За нарушение указанного требования гражданские лица будут нести уголовную ответственность", — подчеркнули юристы.
Напомним, что в марте в Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия.
Добавим, что вооруженные силы Украины сейчас нуждаются не только в боевых, но и гражданских профессиях.
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