Оружие, выдаваемое гражданским гражданам, процесс утилизации после окончания военного положения

Гражданский гражданин с огнестрельным оружием. Фото: "Общественное радио"

Гражданские граждане, получившие после начала полномасштабной войны получившие огнестрельное оружие, должны сдать его в течение 10 дней после завершения действия военного положения. Сдавать оружие и неиспользованные боеприпасы необходимо в отделы Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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После начала полномасштабной российской агрессии в Украине стали вовлекать в оборону страны даже гражданских граждан.

Таким людям, в частности, выдавали огнестрельное оружие. Но останутся ли они вооруженными после завершения войны — объяснили юристы.

Когда граждане должны сдать оружие

Так, согласно действующему законодательству, не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине гражданские лица будут обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему.

Сдать оружие и боеприпасы украинцы должны в отделения Национальной полиции.

"За нарушение указанного требования гражданские лица будут нести уголовную ответственность", — подчеркнули юристы.

Напомним, что в марте в Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия.

Добавим, что вооруженные силы Украины сейчас нуждаются не только в боевых, но и гражданских профессиях.