Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Зброя, яку видали цивільним — куди її дівати після війни arrow

Зброя, яку видали цивільним — куди її дівати після війни

27 червня 2024 18:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Зброя, яку видали цивільним громадянам, процес утилізації після закінчення воєнного стану
Цивільний громадянин з вогнепальною зброєю. Фото: "Громадське радіо"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Цивільні громадяни, які після початку повномасштабної війни отримали вогнепальну зброю, мають здати її протягом 10 днів після завершення дії воєнного стану. Здавати зброю та невикористані боєприпаси до неї необхідно у відділки Національної поліції України.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

Читайте також:

Вогнепальна зброя для цивільних

Після початку повномасштабної російської агресії в Україні стали залучати до оборони країни навіть цивільних громадян.

Таким людям, зокрема, видавали вогнепальну зброю. Та чи залишаться вони озброєними після завершення війни — пояснили юристи.

Коли громадяни мають здати зброю

Так, згідно із чинним законодавством, не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні цивільні особи будуть зобов’язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї.

Здати зброю та боєприпаси українці мають до відділків Національної поліції.

"За порушення зазначеної вимоги цивільні особи будуть нести кримінальну відповідальність", — наголосили правники.

Нагадаємо, що у березні у Раді підтримали законопроєкт про декларування вогнепальної зброї.

Додамо, що Збройні сили України зараз потребують не тільки бойових, а і цивільних професій.

зброя
війна в Україні
юристи
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони