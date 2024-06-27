Зброя, яку видали цивільним громадянам, процес утилізації після закінчення воєнного стану

Цивільний громадянин з вогнепальною зброєю. Фото: "Громадське радіо"

Цивільні громадяни, які після початку повномасштабної війни отримали вогнепальну зброю, мають здати її протягом 10 днів після завершення дії воєнного стану. Здавати зброю та невикористані боєприпаси до неї необхідно у відділки Національної поліції України.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Після початку повномасштабної російської агресії в Україні стали залучати до оборони країни навіть цивільних громадян.

Таким людям, зокрема, видавали вогнепальну зброю. Та чи залишаться вони озброєними після завершення війни — пояснили юристи.

Коли громадяни мають здати зброю

Так, згідно із чинним законодавством, не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні цивільні особи будуть зобов’язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї.

Здати зброю та боєприпаси українці мають до відділків Національної поліції.

"За порушення зазначеної вимоги цивільні особи будуть нести кримінальну відповідальність", — наголосили правники.

Нагадаємо, що у березні у Раді підтримали законопроєкт про декларування вогнепальної зброї.

Додамо, що Збройні сили України зараз потребують не тільки бойових, а і цивільних професій.