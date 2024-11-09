Отпуск для военных - имеет ли право офицер брать оружие в отпуск

Офицер Вооруженных Сил Украины с пистолетом. Фото: Генштаб

Несмотря на войну в Украине, оборот оружия остается под строгим контролем. Поэтому офицер, имеющий личное стрелковое оружие вроде пистолета, не имеет права брать его с собой в отпуск или даже в населенный пункт, куда он едет во время службы для решения разных вопросов.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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К юристам обратился с вопросом офицер Вооруженных сил Украины, заинтересованный темой личного стрелкового оружия (пистолета).

"Нужно ли мне на период отпуска сдавать пистолет на склад или, учитывая, возможно, военное положение, я могу в отпуск поехать с пистолетом?" — поинтересовался военнослужащий.

Носить оружие в любом месте запрещено

Андрей Карпенко отметил, что даже во время войны военнослужащий ВСУ не имеет права оставлять оружие на время отпуска.

Более того, подчеркнул юрист, даже в прифронтовых регионах военные не вправе носить оружие с собой всегда.

"В случае временного выхода (выезда) военнослужащих в населенные пункты, в том числе не принадлежащих к району ответственности подразделения, для решения личных или служебных вопросов стрелковое оружие и боеприпасы сдаются ответственному за учет стрелкового оружия и боеприпасов подразделения или очередному подразделению", — напомнил Карпенко приказ министра обороны № 359 от 29.06.2005.

Напомним, мы ранее писали о том, какое вознаграждение получают ВСУ за уничтоженную технику россиян.

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