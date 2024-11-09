Зброя у відпустці — чи має таке право офіцер ЗСУ
Попри війну в Україні, обіг зброї залишається під суворим контролем. Тож офіцер, який має особисту стрілецьку зброю на кшталт пістолета, не має права брати її із собою у відпустку чи навіть у населений пункт, куди він їде під час служби для вирішення різних питань.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.
У відпустку з пістолетом
До юристів звернувся з питанням офіцер Збройних сил України, якого зацікавила тема особистої стрілецької зброї (пістолета).
"Чи треба мені на період відпустки здавати пістолет на склад, чи, зважаючи, можливо, на воєнний стан, я можу у відпустку поїхати з пістолетом?" — поцікавився військовослужбовець.
Носити зброю будь-де заборонено
Андрій Карпенко зазначив, що навіть під час війни військовослужбовець ЗСУ не має права залишати при собі зброю на час відпустки.
Ба більше, наголосив юрист, навіть у прифронтових регіонах військові не мають права носити зброю із собою завжди.
"У разі тимчасового виходу (виїзду) військовослужбовців до населених пунктів, у тому числі тих, що не належать до району відповідальності підрозділу, для вирішення особистих чи службових питань стрілецька зброя та боєприпаси здаються відповідальному за облік стрілецької зброї і боєприпасів підрозділу або черговому підрозділу", — нагадав Карпенко наказ міністра оборони № 359 від 29.06.2005.
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