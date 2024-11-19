Мобилизация в Украине — для граждан до 25 лет должны появиться новые контракты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Правительство не планирует снижать мобилизационный возраст в Украине. Однако должны появиться новые "мотивационные" контракты для тех, кто младше 25 лет, но хочет присоединиться к защите страны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

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Зеленский заявил, что Минобороны и военное командование должны представить гражданам Украины новую систему контрактов о службе в ВСУ. Соответствующие контракты будут предусматриваться для тех, кто не достиг мобилизационного возраста, но хочет проявить себя в защите страны.

"Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую. И не нужно никаких спекуляций — наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста", — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что на основе новых контрактных подходов Украина должна постепенно переходить к формированию армии благодаря контрактам, а не только мобилизации.

Напомним, Владимир Зеленский представил план внутренней стойкости Украины, состоящий из десяти пунктов.

Во время своего выступления в Верховной Раде Президент заявил, что на данном этапе войны решается, кто же дожмет.

Также, по словам Зеленского, выборы в Украине пройдут после достижения мира.