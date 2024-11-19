Мобілізація в Україні — для громадян до 25 років мають з'явитися нові контракти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Уряд не планує знижувати мобілізаційний вік в Україні. Проте мають з'явитися нові "мотиваційні" контракти для тих, хто молодше 25 років, але хоче приєднатися до захисту країни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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Зеленський заявив, що Міноборони та військове командування повинні представити громадянам України нову систему контрактів про службу у ЗСУ. Відповідні контракти передбачатимуться для тих, хто не досягнув мобілізаційного віку, але хоче проявити себе у захисті країни.

"Ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій — наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", — наголосив глава держави.

Президент додав, що на основі нових контрактних підходів Україна має поступово переходити до формування армії завдяки контрактам, а не лише мобілізації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України, який складається з десяти пунктів.

Під час свого виступу у Верховній Раді Президент заявив, що на цьому етапі великої війни вирішується, хто ж дотисне.

Також, за словами Зеленського, вибори в Україні відбудуться після досягнення миру.