Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Зеленський назвав альтернативу зниженню мобілізаційного віку arrow

Зеленський назвав альтернативу зниженню мобілізаційного віку

19 листопада 2024 15:10
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мобілізація в Україні — для громадян до 25 років мають з'явитися нові контракти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Уряд не планує знижувати мобілізаційний вік в Україні. Проте мають з'явитися нові "мотиваційні" контракти для тих, хто молодше 25 років, але хоче приєднатися до захисту країни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

Зеленський заявив, що Міноборони та військове командування повинні представити громадянам України нову систему контрактів про службу у ЗСУ. Відповідні контракти передбачатимуться для тих, хто не досягнув мобілізаційного віку, але хоче проявити себе у захисті країни.

"Ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій — наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", — наголосив глава держави.

Президент додав, що на основі нових контрактних підходів Україна має поступово переходити до формування армії завдяки контрактам, а не лише мобілізації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України, який складається з десяти пунктів. 

Під час свого виступу у Верховній Раді Президент заявив, що на цьому етапі великої війни вирішується, хто ж дотисне.

Також, за словами Зеленського, вибори в Україні відбудуться після досягнення миру.

Володимир Зеленський Міноборони мобілізація війна в Україні контракт військова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:44 Зеленський розповів, чи має країна кошти на зарплати та пенсії

15:32 У Кривому Розі судять жінку, яка вбила доньку і залила бетоном

15:27 Рада схвалила держбюджет на 2025 рік — що відомо

15:25 Які хвороби сечостатевої системи забороняють службу у війську

15:16 Зеленський анонсував створення технологічної Ставки

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

15:10 Зеленський назвав альтернативу зниженню мобілізаційного віку

14:50 Зеленський розповів, скільки військових перевелись через Армія+

14:48 Зеленський пояснив, чому ЗСУ потрібен військовий омбудсмен

14:47 Перший рівень небезпеки — яка погода буде в Києві завтра

14:42 Пісторіус відреагував на пошкодження кабелів у Балтійському морі

15:44 Зеленський розповів, чи має країна кошти на зарплати та пенсії

15:32 У Кривому Розі судять жінку, яка вбила доньку і залила бетоном

15:27 Рада схвалила держбюджет на 2025 рік — що відомо

15:25 Які хвороби сечостатевої системи забороняють службу у війську

15:16 Зеленський анонсував створення технологічної Ставки

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

15:10 Зеленський назвав альтернативу зниженню мобілізаційного віку

14:50 Зеленський розповів, скільки військових перевелись через Армія+

14:48 Зеленський пояснив, чому ЗСУ потрібен військовий омбудсмен

14:47 Перший рівень небезпеки — яка погода буде в Києві завтра

14:42 Пісторіус відреагував на пошкодження кабелів у Балтійському морі

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо