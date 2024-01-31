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Зеленский планирует уволить Залужного из-за разных взглядов на проведение мобилизации, — WP

31 января 2024 18:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский планирует уволить Залужного из-за разных взглядов на проведение мобилизации, — WP
Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за взглядов относительно того, сколько военных нужно мобилизовать Украине в этом году. Отмечается, что такая встреча между ними состоялась в понедельник, 29 января.

Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

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Собеседники издания утверждают, что Залужный предлагал мобилизовать около 500 тысяч военнослужащих, Зеленский же думает, что такая цифра непрактична из-за дефицита формы, оружия и тренировочных центров.

Кроме того, президент публично заявил, что нашему государству не хватает денег для того, чтобы платить зарплату для такого количества новых призывников.

"Залужный возразил, что Украина уже испытывает недостаток сил из-за растущих потерь и должна соответствовать 400 тысячам новых солдат, которых планирует мобилизовать Россия, сообщил один человек, знакомый с разговором", — добавили в материале.

Что известно о ситуации о возможной отставке Залужного

29 января сетью начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности.

В свою очередь, в своем вечернем видеообращении 29 января Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

Также СМИ писали, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, вслед за главой ГУР Кириллом Будановым, отказался заменить Валерия Залужного в должности главка ВСУ в случае его отставки. Из-за отказа обоих кандидатов и давления Запада решение об увольнении Залужного отменяется.

Владимир Зеленский
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