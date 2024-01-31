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Зеленський планує звільнити Залужного через різні погляди на проведення мобілізації, — WP

31 січня 2024 18:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський планує звільнити Залужного через різні погляди на проведення мобілізації, — WP
Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Між Президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності через погляди щодо того, скільки військових потрібно мобілізувати Україні в цьому році. Зазначається, що така зустріч між ними відбулася в понеділок, 29 січня.

Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

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Про що сперечалися Зеленський та Залужний

Співрозмовники видання стверджують, що Залужний пропонував мобілізувати близько 500 тисяч військовослужбовців, натомість Зеленський думає, що така цифра є непрактичною через дефіцит форми, зброї й тренувальних центрів. 

Крім того, президент публічно заявив, що нашій державі не вистачає грошей для того, аби платити зарплату для такої кільокості нових призовників. 

"Залужний заперечив, що Україна вже відчуває нестачу сил через зростаючі втрати і повинна відповідати 400 тисячам нових солдатів, яких планує мобілізувати Росія, повідомила одна людина, знайома з розмовою", — додали у матеріалі.

Що відомо про ситуацію про можливу відставку Залужного

29 січня мережею почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади.

Своєю чергою у своєму вечірньому відеозверненні 29 січня Президент України Володимир Зеленський не сказав ні слова щодо відставки Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Також ЗМІ писали, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, слідом за главою ГУР Кирилом Будановим, відмовився замінити Валерія Залужного на посаді головкому ЗСУ у разі його відставки. Через відмову обох кандидатів та тиск Заходу рішення про звільнення Залужного скасовується.

Володимир Зеленський
ЗСУ
ЗМІ
Валерій Залужний
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