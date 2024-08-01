Мобилизация в Украине — Зеленский объяснил, где находятся мобилизованные украинцы

Зеленский объяснил, почему, несмотря на мобилизацию, на передовой не хватает людей
Президент Владимир Зеленский сообщил, что мобилизованные украинцы в большинстве своем еще не находятся на передовой, поскольку проходят тренировки в учебных центрах. Он добавил, что Украина уступает России в количестве бойцов, и поэтому нужно внимательнее относиться к подготовке воинов Сил обороны.
Об этом Зеленский рассказал в интервью представителям французских СМИ в четверг, 1 августа.
Мобилизация в Украине
"Закон о мобилизации был проголосован, он нормирован. Это скорее внесение изменений в закон, чем что-либо новое. Мобилизация во время войны всегда проводилась, и она продолжается. Депутаты голосуют за ее продление каждые три месяца", — пояснил президент.
Зеленский также объяснил, что сейчас мобилизация также проводится согласно изменениям, предусмотренным законопроектом, но людей нужно научить, прежде чем посылать в бой.
"Военное командование мне сообщило, что мобилизация увеличилась. А то, что на поле боя не хватает ребят, надо понимать — они в учебных центрах. Они не пойдут в бой сразу после мобилизации, мы не россияне", — отметил глава государства.
Зеленский напомнил, что российские бойцы бывали в учебных центрах всего семь дней и уходили на поле боя. Там их уничтожали украинские воины.
Мы бережем жизни воинов
"У нас подготовка длится минимум два месяца. А некоторые, в зависимости от направления, тренируются дольше. Думаю, пополнение будет в тех бригадах, которые в этом нуждаются, в ближайшее время", — пообещал Зеленский.
Президент напомнил, что нужно помнить о значительном превосходстве россиян в людях.
"Нужно воевать технологически, оружием, а не только количеством. Количественно против России воевать сложно, поэтому крайне важно воевать разумно и беречь жизнь людей и уничтожать врага", — подчеркнул Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал Китай занять решительную позицию и заставить Россию прекратить войну против Украины. Он подчеркнул, что Китай, как одно из самых влиятельных государств, должен играть активную роль в остановке агрессии, а не быть посредником.
Также президент Зеленский прокомментировал вопрос отказа от украинских территорий как чрезвычайно сложный. Он заявил, что Украина никогда не согласится на потерю своих территорий, поскольку это нарушило бы Конституцию.
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