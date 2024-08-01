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Зеленский объяснил, почему, несмотря на мобилизацию, на передовой не хватает людей

1 августа 2024 15:22
Дмитрий Галушка - Редактор
Мобилизация в Украине — Зеленский объяснил, где находятся мобилизованные украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Владимир Зеленский сообщил, что мобилизованные украинцы в большинстве своем еще не находятся на передовой, поскольку проходят тренировки в учебных центрах. Он добавил, что Украина уступает России в количестве бойцов, и поэтому нужно внимательнее относиться к подготовке воинов Сил обороны.

Об этом Зеленский рассказал в интервью представителям французских СМИ в четверг, 1 августа.

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Мобилизация в Украине

"Закон о мобилизации был проголосован, он нормирован. Это скорее внесение изменений в закон, чем что-либо новое. Мобилизация во время войны всегда проводилась, и она продолжается. Депутаты голосуют за ее продление каждые три месяца", — пояснил президент.

Зеленский также объяснил, что сейчас мобилизация также проводится согласно изменениям, предусмотренным законопроектом, но людей нужно научить, прежде чем посылать в бой.

"Военное командование мне сообщило, что мобилизация увеличилась. А то, что на поле боя не хватает ребят, надо понимать — они в учебных центрах. Они не пойдут в бой сразу после мобилизации, мы не россияне", — отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что российские бойцы бывали в учебных центрах всего семь дней и уходили на поле боя. Там их уничтожали украинские воины.

Мы бережем жизни воинов

"У нас подготовка длится минимум два месяца. А некоторые, в зависимости от направления, тренируются дольше. Думаю, пополнение будет в тех бригадах, которые в этом нуждаются, в ближайшее время", — пообещал Зеленский.

Президент напомнил, что нужно помнить о значительном превосходстве россиян в людях.

"Нужно воевать технологически, оружием, а не только количеством. Количественно против России воевать сложно, поэтому крайне важно воевать разумно и беречь жизнь людей и уничтожать врага", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал Китай занять решительную позицию и заставить Россию прекратить войну против Украины. Он подчеркнул, что Китай, как одно из самых влиятельных государств, должен играть активную роль в остановке агрессии, а не быть посредником.

Также президент Зеленский прокомментировал вопрос отказа от украинских территорий как чрезвычайно сложный. Он заявил, что Украина никогда не согласится на потерю своих территорий, поскольку это нарушило бы Конституцию.

Владимир Зеленский война ВСУ украинцы Украина мобилизация война в Украине военнообязанные Россия

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