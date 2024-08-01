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Зеленський пояснив, чому, попри мобілізацію, на передовій не вистачає людей

1 серпня 2024 15:22
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Україні — Зеленський пояснив, де перебувають мобілізовані українці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Володимир Зеленський повідомив, що мобілізовані українці в більшості своїй ще не перебувають на передовій, оскільки проходять тренування у навчальних центрах. Він додав, що Україна поступається Росії у кількості бійців, і тому треба більш уважно ставитися до підготовки воїнів Сил оборони.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю представникам французьких ЗМІ у четвер, 1 серпня.

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Мобілізація в Україні

"Закон про мобілізацію був проголосований, він унормований. Це скоріш внесення змін до закону, ніж щось нове. Мобілізація у час війни завжди проводилася, і вона продовжується. Депутати голосують за її продовження кожні три місяці", — пояснив президент.

Зеленський також пояснив, що зараз мобілізація також проводиться згідно зі змінами, передбаченими законопроєктом, але людей треба вишколити, перш ніж посилати в бій.

"Військове командування мені повідомило, що мобілізація збільшилась. А те, що на полі бою не вистачає хлопців, то треба розуміти — вони у навчальних центрах. Вони не підуть у бій одразу після мобілізації, ми не росіяни", — зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що російські бійці перебували у навчальних центрах лише сім днів і йшли на поле бою. Там їх знищували українські воїни.

Ми бережемо життя воїнів

"У нас підготовка триває щонайменше два місяці. А дехто, залежно від напрямку, тренується довше. Думаю, поповнення буде в тих бригадах, які того потребують, найближчим часом", — пообіцяв Зеленський.

Президент нагадав, що треба пам'ятати про значну перевагу росіян в людях.

"Треба воювати технологічно, зброєю, а не лише кількістю. Кількісно проти Росії воювати складно, тому вкрай важливо воювати розумно і берегти життя людей і знищувати ворога", — підкреслив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський закликав Китай зайняти рішучу позицію і примусити Росію припинити війну проти України. Він підкреслив, що Китай як одна з найвпливовіших держав має відіграти активну роль у зупиненні агресії, а не бути посередником.

Також президент Зеленський прокоментував питання відмови від українських територій, як надзвичайно складне. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться на втрату своїх територій, оскільки це порушило б Конституцію.

Володимир Зеленський війна ЗСУ українці Україна мобілізація війна в Україні військовозобов'язані Росія

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