Снижение мобилизационного возраста — Зеленский резко отреагировал на требования Запада

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Снижение возраста мобилизации в Украине является нецелесообразным. Современная война требует технологичности, а не просто физической силы или возрастных изменений в военной службе.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien в среду, 18 декабря.

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Зеленский отметил, что звучащие от некоторых международных лидеров призывы к снижению мобилизационного возраста являются "политическими играми". Он подчеркнул важность сохранения жизни молодежи и приоритетности развития современных технологий в военном деле.

"Современная война — это не только окопы и траншеи. Это дроны, артиллерия, дальнобойное оружие, авиация. Без прикрытия с воздуха невозможно штурмовать или двигаться вперед. Мы должны сосредоточиться на технологичности нашей армии, а не на снижении возраста мобилизации", — сказал президент.

Глава добавил, что партнеры должны давать разрешения, давать деньги и давать лицензии на технологии.

"Очень важно прежде всего обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного. Все-таки технологичность сегодня — это номер один. Война — это другая история. Это не первая мировая, это не рукопашный бой. Эта война — это бой интеллекта и технологий. Нашим партнерам следует способствовать передаче лицензий и финансированию инновационного оружия, которое станет ключом к победе", — резюмировал Зеленский.

Напомним, Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, как они относятся к возможному снижению мобилизационного возраста в Украине.

А народный депутат Ирина Фриз прокомментировала вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине. По ее словам, в Генштабе заявили, что такой нужды нет.