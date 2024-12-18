Зниження мобілізаційного віку — Зеленський різко відреагував на вимоги Заходу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Зниження віку мобілізації в Україні є недоцільним. Сучасна війна вимагає технологічності, а не просто фізичної сили чи вікових змін у військовій службі.

Про заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien у середу, 18 грудня.

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Зеленський зауважив, що заклики до зниження мобілізаційного віку, які лунають від деяких міжнародних лідерів, є "політичними іграми". Він наголосив на важливості збереження життя молоді та пріоритетності розвитку сучасних технологій у військовій справі.

"Сучасна війна — це не лише окопи й траншеї. Це дрони, артилерія, далекобійна зброя, авіація. Без прикриття з повітря неможливо штурмувати чи рухатися вперед. Ми маємо зосередитися на технологічності нашої армії, а не на зниженні віку мобілізації," — сказав президент.

Глава держави підкреслив, що партнери повинні давати дозволи, давати гроші і давати ліцензії на технології.

"Дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового. Все ж таки технологічність сьогодні — це номер один. Війна — це інша історія. Це не перша світова, це не рукопашний бій. Ця війна — це бій інтелекту й технологій. Нашим партнерам слід сприяти передачі ліцензій та фінансуванню інноваційної зброї, яка стане ключем до перемоги", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони ставляться до можливого зниження мобілізаційного віку в Україні.

А народна депутатка Ірина Фріз прокоментувала питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. За її словами, у Генштабі заявили, що такої потреби немає.