Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался по требованию западных союзников снизить мобилизационный возраст. Глава государства подчеркнул, что в бригадах Вооруженных сил Украины нуждаются в первую очередь в вооружении и технике.

Об этом Зеленский заявил перед началом встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает УНИАН.

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Необходимо обеспечить бригады оружием

"Мы много раз слышали сигналы о возрасте наших военных, мобилизационном возрасте и т.д. Знаете, я не буду называть очень четкое число, потому что это опасно, но у нас более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности, технике", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас одной из главных проблем является нехватка необходимой техники.

По мнению главы государства, прежде чем говорить об увеличении численности войск, следует обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством техники и вооружения.

"И потому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей, мы должны понимать, что, во-первых, нет на сегодняшний день соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что все соответствующие запросы уже находятся на руках у западных партнеров Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский заслушал доклады Главкома ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палиса. Они обсудили текущую ситуацию на фронте.

Напомним, во время своего визита в Италию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью местным журналистам. Он подробно описал, какой видит Украину после войны.