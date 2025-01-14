Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних arrow

Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних

14 января 2025 17:01
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался по требованию западных союзников снизить мобилизационный возраст. Глава государства подчеркнул, что в бригадах Вооруженных сил Украины нуждаются в первую очередь в вооружении и технике.

Об этом Зеленский заявил перед началом встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает УНИАН.

Читайте также:

Необходимо обеспечить бригады оружием

"Мы много раз слышали сигналы о возрасте наших военных, мобилизационном возрасте и т.д. Знаете, я не буду называть очень четкое число, потому что это опасно, но у нас более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности, технике", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас одной из главных проблем является нехватка необходимой техники.

По мнению главы государства, прежде чем говорить об увеличении численности войск, следует обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством техники и вооружения.

"И потому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей, мы должны понимать, что, во-первых, нет на сегодняшний день соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что все соответствующие запросы уже находятся на руках у западных партнеров Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский заслушал доклады Главкома ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палиса. Они обсудили текущую ситуацию на фронте.

Напомним, во время своего визита в Италию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью местным журналистам. Он подробно описал, какой видит Украину после войны.

Владимир Зеленский ВСУ мобилизация война в Украине военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:00 Центр Киева в будущем — ИИ показал уникальные фото

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

17:22 На Закарпатье мужчина якобы украл деньги в ТЦК — комментарий ГБР

17:01 Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних

17:00 В Харькове раздались взрывы

18:00 Центр Киева в будущем — ИИ показал уникальные фото

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

17:22 На Закарпатье мужчина якобы украл деньги в ТЦК — комментарий ГБР

17:01 Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних

17:00 В Харькове раздались взрывы

16:59 Почти 7 тыс. грн штрафа — кого накажут за одежду в 2025 году

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно