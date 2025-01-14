Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз відмовився, на вимогу західних союзників, знизити мобілізаційний вік. Глава держави наголосив, що бригади Збройних сил України потребують у першу чергу озброєння і техніки.

Про це Зеленський заявив перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє УНІАН.

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Необхідно забезпечити бригади зброєю

"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо… Знаєте, я не називатиму дуже чітке число, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна із цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, наразі однією з головних проблем наразі є брак необхідної техніки.

На думку глави держави, перш ніж говорити про збільшення чисельності військ, варто забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю техніки та озброєння.

"І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей, ми маємо розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми маємо укомплектувати свої бригади відповідною технікою", — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що усі відповідні запити вже знаходяться на руках у західних партнерів України.

Раніше ми писали, що Зеленський заслухав доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліса. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті.

Нагадуємо, під час свого візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю місцевим журналістам. Він докладно описав, якою бачить Україну після закінчення війни.