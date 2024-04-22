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Зеленский объяснил снижение мобилизационного возраста до 25 лет

22 апреля 2024 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский объяснил снижение мобилизационного возраста до 25 лет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. По его словам, армии нужны бойцы в хорошей физической форме, которые разбираются в технологиях.

Об этом глава государства сказал на вопросы журналиста в понедельник, 22 апреля.

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Зеленский говорит, что в этой войне нужны молодые бойцы, ведь это современный тип войны.

"Речь идет не только о физических кондициях, но и о владении техникой. Это очень важно, особенно если речь идет об операторах беспилотников, кибербезопасности и тому подобное. В дополнение к физической подготовке, о которой я уже говорил. Существуют беспилотники, морские беспилотники и тому подобное. И мы должны понимать, что новое поколение осваивает новые технологии гораздо быстрее", — объяснил украинский лидер.

Напомним, Зеленский заявил, чтобы война в Украине двигалась в сторону справедливого завершения, нужно переиграть Путина в решительности. И это должно быть коллективное дело.

Также 16 апреля украинский лидер подписал закон о мобилизации. Документ с подписью украинского лидера возвращен в Верховную Раду.

Владимир Зеленский
украинцы
Украина
возраст
мобилизация
президент

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