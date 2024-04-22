Зеленський пояснив зниження мобілізаційного віку до 25 років

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський відповів, чому в країні знизили призовний вік із 27 до 25 років. За його словами, армії потрібні бійці в хорошій фізичній формі, які розбираються в технологіях.

Про це глава держави сказав на запитання журналіста у понеділок, 22 квітня.

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Зеленський каже, що на цій війні потрібні молоді бійці, адже це сучасний тип війни.

"Йдеться не тільки про фізичні кондиції, а й про володіння технікою. Це дуже важливо, особливо якщо йдеться про операторів безпілотників, кібербезпеки тощо. На додаток до фізичної підготовки, про яку я вже говорив. Існують безпілотники, морські безпілотники тощо. І ми повинні розуміти, що нове покоління освоює нові технології набагато швидше", — пояснив український лідер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, щоб війна в України рухалась у бік справедливого завершення, треба переграти Путіна в рішучості. І це має бути колективна справа.

Також 16 квітня український лідер підписав закон про мобілізацію. Документ з підписом українського лідера повернено у Верховну Раду.