Зеленский об изменениях в мобилизации – сегодня были определенные предложения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. В частности, там обсудили предложения об изменениях в проведении мобилизации.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

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Изменения в мобилизации в Украине

"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях", — сказал он.

По словам президента, это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны, которые должны быть представлены Ставке для утверждения.

Он уточнил, что сегодня были некоторые предложения, теперь он ждет комплексных решений.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что во время Ставки Зеленскому доложил руководитель Службы внешней разведки Украины о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году.

Также мы писали, что Зеленский обратился в страны Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии на увеличение производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.