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Зеленский об изменениях в мобилизации – сегодня были определенные предложения

1 декабря 2023 20:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский об изменениях в мобилизации – сегодня были определенные предложения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. В частности, там обсудили предложения об изменениях в проведении мобилизации.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

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"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях", — сказал он.

По словам президента, это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны, которые должны быть представлены Ставке для утверждения.

Он уточнил, что сегодня были некоторые предложения, теперь он ждет комплексных решений.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что во время Ставки Зеленскому доложил руководитель Службы внешней разведки Украины о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году.

Также мы писали, что Зеленский обратился в страны Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии на увеличение производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.

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