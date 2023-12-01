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Зеленський про зміни у мобілізації — сьогодні були певні пропозиції

1 грудня 2023 20:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський про зміни у мобілізації — сьогодні були певні пропозиції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Зокрема, там обговорили пропозиції щодо змін у проведенні мобілізації.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

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"Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови", — сказав він.

За словами президента, це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження.

Він уточнив, що сьогодні були деякі пропозиції, тепер він чекає на комплексні рішення. 

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що під час Ставки Зеленському доповів керівник Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

Також ми писали, що Зеленський звернувся до країн Заходу, включаючи США, з проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Зараз держава зосереджена на збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь.

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