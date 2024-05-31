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Зеленский ответил, увеличилась ли мобилизация после нового закона

31 мая 2024 17:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Зеленский на саммите в Скандинавии рассказал об изменениях в мобилизации
Владимир Зеленский на саммите "Украина — Северная Европа". Фото: Офис президента Украины.
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

После вступления в силу закона о мобилизации 18 мая мобилизация в Украине увеличилась. В то же время не каждый мобилизованный уйдет на фронт.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита "Украина — Северная Европа" в пятницу, 31 мая.

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Мобилизация в Украине увеличилась

По его словам, мобилизация в Украине не заканчивалась и до сих пор обязательна.

"Сегодня регистрация должна быть обязательной. Это цифровизация этого процесса, чтобы не было очень много разных реестров. Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не значит, что человек обязательно пойдет на фронт", — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что все граждане мобилизационного возраста обязаны обновить свои данные, что уже сделали более миллиона человек.

"Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу, после закона она, если честно, увеличилась", — сказал Зеленский.

Отметим, что 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины и женщины 18-60 лет в течение 60 дней, до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

Напомним, что Владимир Зеленский находится на саммите "Украина — Северная Европа", где уже встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Дании Матте Фредериксен для обсуждения оборонных нужд Киева.

В то же время глава государства выразил надежду, что Украина должна получить приглашение присоединиться к НАТО на Саммите мира, однако западные союзники призвали его "не спешить".

Украина
Владимир Зеленский
фронт
мобилизация
война в Украине

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