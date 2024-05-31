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Зеленський відповів, чи збільшилася мобілізація після нового закону

31 травня 2024 17:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Зеленський на саміті в Скандинавії розповів про зміни в мобілізації
Володимир Зеленський на саміті "Україна-Північна Європа". Фото: Офіс президента України.
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня, мобілізація в Україні збільшилась. Водночас не кожен мобілізований піде на фронт.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після саміту "Україна-Північна Європа" у п'ятницю, 31 травня.

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Мобілізація в Україні збільшилась

За його словами, мобілізація в Україні не закінчувалась, і є обов'язковою.

"Сьогодні реєстрація повинна бути обов'язковою. Це цифровізація цього процесу, щоб не було дуже багато різних реєстрів. Технологічно сьогодні є можливість зареєструватись кожній людини. Це не означає, що людина обов'язково йде на фронт", — додав глава держави.

Президент наголосив, що всі громадяни мобілізаційного віку, зобов'язані оновити свої дані, що вже зробили понад мільйон людей.

"Мобілізація як йшла, так і йде. Правда скажу, після закону вона, якщо чесно, збільшилась", — сказав Зеленський.

Відзначимо, що 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Всі військовозобовʼязані чоловіки та жінки віком 18-60 років протягом 60 днів, до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський перебуває на саміті "Україна-Північна Європа", де вже зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єром Данії Матте Фредеріксен для обговорення оборонних потреб Києва.

Водночас глава держави висловив сподівання, що Україна повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО на Саміті миру, проте західні союзники закликали його "не поспішати".

Україна
Володимир Зеленський
фронт
мобілізація
війна в Україні

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