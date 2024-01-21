Зеленский ответил, каким должен быть новый закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение мобилизации — вопрос справедливости, ведь есть люди, которые с первого дня защищают наше государство и их нужно заменять. По его словам, эти военные должны отдохнуть, ведь они воевали в "самые мощные и сложные месяцы".

Об этом он сказал в интервью 4 News.

Читайте также:

На чем акцентировал Зеленский

"Я уверен, что это были самые сложные месяцы этой войны. Они заслуживают справедливости, что их заменят другие", — подчеркнул он.

Зеленский заметил, что если не хватает профессиональных и натренированных людей, то нужно дать инструмент военным, чтобы они смогли мобилизовать часть общества и подготовить их.

"Это очень важно — подготовить их. Не бросать на поле боя, ведь в противном случае у них будет меньше шансов выжить. Это совсем неправильно, поскольку это не мясо, а люди. Поэтому надо с этим взвешенно обращаться", — добавил глава государства.

Справедливость закона для всех

Президент отметил, что закон о мобилизации должен быть разумным и справедливым.

"О мобилизации — это прежде всего вопрос справедливости. Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, насколько, насколько его подготовят", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины. О том, как сейчас нужно действовать мужчинам мобилизационного возраста, эксклюзивно журналистам Новости.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.