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Зеленський відповів, яким має бути новий закон про мобілізацію

21 січня 2024 11:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський відповів, яким має бути новий закон про мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення мобілізації є питанням справедливості, адже є люди, які з першого дня захищають нашу державу і їх потрібно заміняти. За його словами, ці військові мають відпочити, адже вони воювали в "найпотужніші та найскладніші місяці".

Про це він сказав в інтерв'ю 4 News.

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На чому наголосив Зеленський

"Я впевнений, що це були найскладніші місяці цієї війни. Вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші", — наголосив він.

Зеленський зауважив, якщо не вистачає професійних та натренованих людей, то треба дати інструмент військовим, аби вони змогли мобілізувати частину суспільства та підготувати їх.

"Це дуже важливо — підготувати їх. Не кидати на поле бою, адже в іншому випадку в них буде менше шансів вижити. Це зовсім неправильно, оскільки це не м'ясо, а люди. Тому треба з цим виважено обходитись", — додав глава держави.

Справедливість закону для всіх

Президент зазначив, що закон про мобілізацію має бути розумним та справедливим. 

"Про мобілізацію — це передусім питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", — підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України. Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

Володимир Зеленський
закон
ЗСУ
військові
мобілізація
ТЦК та СП

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