Зеленський відповів, яким має бути новий закон про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення мобілізації є питанням справедливості, адже є люди, які з першого дня захищають нашу державу і їх потрібно заміняти. За його словами, ці військові мають відпочити, адже вони воювали в "найпотужніші та найскладніші місяці".

Про це він сказав в інтерв'ю 4 News.

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На чому наголосив Зеленський

"Я впевнений, що це були найскладніші місяці цієї війни. Вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші", — наголосив він.

Зеленський зауважив, якщо не вистачає професійних та натренованих людей, то треба дати інструмент військовим, аби вони змогли мобілізувати частину суспільства та підготувати їх.

"Це дуже важливо — підготувати їх. Не кидати на поле бою, адже в іншому випадку в них буде менше шансів вижити. Це зовсім неправильно, оскільки це не м'ясо, а люди. Тому треба з цим виважено обходитись", — додав глава держави.

Справедливість закону для всіх

Президент зазначив, що закон про мобілізацію має бути розумним та справедливим.

"Про мобілізацію — це передусім питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України. Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.