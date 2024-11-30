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Зеленский отреагировал на запрос США снизить призывной возраст

30 ноября 2024 07:44
Евгения Брюховецкая - редактор
Снижение мобилизационного возраста в Украине - Зеленский объяснил, почему это не поможет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Sky News
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии существует проблема оснащения солдат надлежащим вооружением. Выживание войск на востоке страны зависит от поставок партнеров.

Об этом пишет Sky News в субботу, 30 ноября.

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По словам украинского президента, проблема заключается в оснащении солдат надлежащим вооружением, а не в количестве войск. Зеленский обратился к партнерам больше года назад о предоставлении помощи, но к нему не прислушались.

"Какая бюрократия, какие-то решения, кто-то не считает это приоритетом. Это всегда так во время этой войны", — объяснил он.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна за полученную военную помощь, но выживание востока страны, где идет большинство боевых действий, зависит от наличия оснащенных бригад.

Недавно появилась информация, что США призывает Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы привлечь больше войск.

"Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти, на какой мост или с каким оружием они будут воевать", — прокомментировал Зеленский.

Также Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией. По его словам, Киев должен быть в более сильной позиции на поле боя.

Кроме того, вчера Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом по поводу звонка Путину.

Владимир Зеленский США военный призыв мобилизация война в Украине фронт

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