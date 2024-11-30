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Зеленський відреагував на заклик США знизити призовний вік

30 листопада 2024 07:44
Євгенія Брюховецька - редактор
Зниження мобілізаційного віку в Україні - Зеленський пояснив, чому це не допоможе
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Sky News
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії існує проблема оснащення солдатів належним озброєння. Виживання військ на сході країни залежить від постачань партнерів.

Про це пише Sky News у суботу, 30 листопада.

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За словами українського президента, проблема полягає в оснащенні солдатів належним озброєнням, а не в кількості військ. Зеленський звернувся до партнерів понад рік тому щодо надання допомоги, але до нього не прислухалися.

"Якась бюрократія, якісь рішення, хтось не вважає це пріоритетом. Це завжди так під час цієї війни", — пояснив він.

Президент наголосив, що Україна вдячна за отриману військову допомогу, але виживання сходу країни, де відбувається більшість бойових дій, залежить від наявності оснащених бригад.

Нещодавно з'явилася інформації, що США закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, аби залучити більше військ.  

"Як ви хочете, щоб я просто мобілізував молодих хлопців і сказав, що вони не знають, куди йти, на який міст або з якою зброєю вони будуть воювати", — прокоментував Зеленський.

Також Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. За його словами, Київ має бути в сильнішій позиції на полі бою.

Крім того, вчора Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо дзвінка Путіну.

Володимир Зеленський США військовий призов мобілізація війна в Україні фронт

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