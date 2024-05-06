Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Это будет одиннадцатое такое голосование украинского парламента с начала полномасштабного вторжения России.
Соответствующие законопроекты №11235 и №11234 обнародованы на сайте Рады.
Продление военного положения в Украине
Проекты законов "О продлении срока военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации" предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации еще на 90 дней. Их инициатором является президент Владимир Зеленский.
Оба законопроекта направлены на рассмотрение профильного Комитета Рады.
Как известно, парламент будет проводить такое голосование уже в одиннадцатый раз с начала полномасштабной войны в Украине.
Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России против Украині есть угроза начала третьей мировой войны. В то же время, по его словам, Украина ожидает принятия решения относительно заявки на членство в НАТО на июльском саммите.
А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на востоке. Он провел работу по направлениям главного удара врага — Покровскому и Кураховскому.
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