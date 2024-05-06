Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Это будет одиннадцатое такое голосование украинского парламента с начала полномасштабного вторжения России.

Соответствующие законопроекты №11235 и №11234 обнародованы на сайте Рады.

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Проекты законов "О продлении срока военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации" предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации еще на 90 дней. Их инициатором является президент Владимир Зеленский.

Скриншот карточки законопроекта

Скриншот карточки законопроекта

Оба законопроекта направлены на рассмотрение профильного Комитета Рады.

Как известно, парламент будет проводить такое голосование уже в одиннадцатый раз с начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России против Украині есть угроза начала третьей мировой войны. В то же время, по его словам, Украина ожидает принятия решения относительно заявки на членство в НАТО на июльском саммите.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на востоке. Он провел работу по направлениям главного удара врага — Покровскому и Кураховскому.