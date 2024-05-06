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Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

6 мая 2024 18:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Это будет одиннадцатое такое голосование украинского парламента с начала полномасштабного вторжения России.

Соответствующие законопроекты №11235 и №11234 обнародованы на сайте Рады.

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Продление военного положения в Украине

Проекты законов "О продлении срока военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации" предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации еще на 90 дней. Их инициатором является президент Владимир Зеленский.

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Скриншот карточки законопроекта
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Скриншот карточки законопроекта

Оба законопроекта направлены на рассмотрение профильного Комитета Рады.

Как известно, парламент будет проводить такое голосование уже в одиннадцатый раз с начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России против Украині есть угроза начала третьей мировой войны. В то же время, по его словам, Украина ожидает принятия решения относительно заявки на членство в НАТО на июльском саммите.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на востоке. Он провел работу по направлениям главного удара врага — Покровскому и Кураховскому.

Владимир Зеленский
военный призыв
военное положение
мобилизация
война в Украине

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