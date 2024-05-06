Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 6 травня, вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Це буде одинадцяте таке голосування українського парламенту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідні законопроєкти №11235 та №11234 оприлюднені на сайті Ради.

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Проєкти законів "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації ще на 90 днів. Їх ініціатором є Президент Володимир Зеленський.

Скриншот картки законопроєкта

Скриншот картки законопроєкта

Наразі обидва законопроєкти направлені на розгляд профільного Комітету Ради.

Як відомо, парламент буде проводити таке голосування вже одинадцятий раз з початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі перемоги Росії проти України є загроза початку третьої світової війни. Водночас, за його словами, Україна очікує на ухвалення рішення щодо заявки на членство в НАТО на липневому саміті.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських захисників на сході. Він провів роботу на напрямках головного удару ворога — Покровському та Курахівському.