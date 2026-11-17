Военнослужащий ВСУ сбивает цели в небе. Фото: Национальная гвардия Украины

В Украине запущен экспериментальный проект частной ПВО. Бизнес сможет самостоятельно сбивать дроны над своими заводами или объектами энергетики. Минобороны разъяснило детали создания частной системы ПВО — от закупки зениток и радаров до выплаты зарплат стрелкам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Министерства обороны Украины.

Реклама

Украинские предприятия, заводы и энергетические объекты постоянно страдают от налетов вражеских беспилотников. Чтобы снизить нагрузку на регулярные войска, в стране запустили экспериментальный проект по созданию частной противовоздушной обороны. Эти группы интегрированы в общую систему и подчиняются Воздушному командованию ВСУ, но финансирование полностью ложится на плечи бизнеса.

Кто финансирует частных зенитчиков

Государство не выделяет на это отдельных бюджетов. Официальных субсидий, грантов или компенсаций за сбитые цели не предусмотрено. Поэтому предприниматели финансируют защиту своих объектов полностью самостоятельно.

Из собственного кармана компания должна оплачивать:

Читайте также:

покупку и хранение вооружения;

обучение персонала и получение сертификатов;

ремонт и постоянное техническое обслуживание техники;

логистику (машины, средства связи, топливо, экипировку).

Отдельным пунктом является оплата труда. Зенитчики работают по обычному трудовому договору и получают зарплату от предприятия. Руководство может выплачивать своим бойцам дополнительные премии. Однако, если речь идет о государственном предприятии или объекте критической инфраструктуры, такие надбавки необходимо заранее согласовывать и включать в финансовый план.

Где бизнесу взять вооружение и технику для собственной ПВО

Вооружить свою ПВО можно двумя способами: купить самостоятельно или попросить у военных. Покупать разрешается только то, что предварительно одобрило командование Воздушных Сил.

В список разрешенного входят:

стрелковое оружие и зенитная артиллерия;

ракетные комплексы;

беспилотники;

радары, системы обнаружения целей и средства РЭБ;

боеприпасы и специальная техника.

Как получить оружие от воинских частей

Если предприятие не может купить орудия или ракеты, армия может одолжить их. Решение о такой временной передаче принимает исключительно Командование Воздушных Сил. После этого воинская часть оформляет специальный приказ, составляет акт приема-передачи и передает оружие в пользование предприятию.

Если техника предоставлена государством, то и патроны или ракеты будет выдавать соответствующая воинская часть. Чтобы получить новую партию боеприпасов, частная ПВО должна документально доказать, что предыдущий боекомплект был израсходован при выполнении боевой задачи.

Все правила хранения, технического обслуживания и обязательного возврата такого оружия прописываются в отдельном совместном документе между бизнесом и военными.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине существуют серьезные проблемы с поставками средств противовоздушной обороны, поскольку Россия только усиливает удары.

По оценке эксперта, появление модернизированных российских "Гераней-5К", которые фактически работают как небольшие крылатые ракеты и разгоняются до 1000 км/ч, не станет для нашего неба критической проблемой. Воздушные силы располагают достаточными средствами, чтобы сбивать такие цели.

В целом с беспилотниками украинская ПВО справляется довольно уверенно. Сейчас она перехватывает около 90% обычных "Шахедов" и более 60% реактивных дронов. В то же время с баллистическими ракетами ситуация значительно сложнее. Сбить удается лишь 7% ракет, поэтому экономист Андрей Длигач подчеркнул необходимость развивать собственные ракетные технологии и наносить удары по военным объектам в России.