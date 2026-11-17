Військовослужбовець ЗСУ збиває цілі в небі. Фото: Національна гвардія України

В Україні запрацював експериментальний проєкт приватної ППО. Бізнес зможе самостійно збивати дрони над своїми заводами чи об'єктами енергетики. Міноборони роз'яснило деталі створення приватної від закупівлі зеніток і радарів до виплати зарплат стрільцям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення від Міноборони України.

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Українські підприємства, заводи та енергетичні об'єкти постійно потерпають від нальотів ворожих безпілотників. Щоб зменшити навантаження на регулярні війська, в країні запустили експериментальний проєкт зі створення приватної протиповітряної оборони. Ці групи інтегровані в загальну систему та підпорядковуються Повітряному командуванню ЗСУ, але фінансування повністю лягає на плечі бізнесу.

Хто фінансує приватних зенітників

Держава не виділяє на це окремих бюджетів. Офіційних субсидій, грантів чи компенсацій за збиті цілі не передбачено. Тому підприємці фінансують захист своїх об'єктів повністю самостійно.

Зі своєї кишені компанія має оплачувати:

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купівлю та зберігання озброєння;

навчання персоналу та отримання сертифікатів;

ремонт і постійне технічне обслуговування техніки;

логістику (машини, засоби зв'язку, паливо, екіпірування).

Окремим пунктом є оплата праці. Зенітники працюють за звичайним трудовим договором і отримують зарплату від підприємства. Керівництво може виписувати своїм бійцям додаткові премії. Проте, якщо це державне підприємство або об'єкт критичної інфраструктури, такі надбавки треба заздалегідь узгоджувати та вписувати у фінансовий план.

Де взяти бізнесу взяти озброєння та техніку для власної ППО

Озброїти свою ППО можна двома шляхами: купити самостійно або попросити у військових. Купувати дозволяють лише те, що попередньо погодило командування Повітряних Сил.

До списку дозволеного входять:

стрілецька зброя та зенітна артилерія;

ракетні комплекси;

безпілотники;

радари, системи виявлення цілей та засоби РЕБ;

боєприпаси та спеціальна техніка.

Як отримати зброю від військових частин

Якщо підприємство не може купити гармати чи ракети, армія може позичити їх. Рішення про таку тимчасову передачу ухвалює виключно Командування Повітряних Сил. Після цього військова частина оформлює спеціальний наказ, складає акт приймання-передачі та віддає зброю в користування бізнесу.

Якщо техніку надала держава, то і патрони чи ракети видаватиме відповідна військова частина. Щоб отримати нову партію боєприпасів, приватна ППО має документально довести, що попередній боєкомплект витратили на виконання бойового завдання.

Усі правила зберігання, технічного обслуговування та обов'язкового повернення такої зброї прописуються в окремому спільному документі між бізнесом та військовими.

Новини.LIVE інформували, що в Україні ж серйозні проблеми з постачанням засобів протиповітряної оборони, оскільки Росія лише нарощує удари.

За оцінкою експерта, поява модернізованих російських "Гераней-5К", які фактично працюють як невеликі крилаті ракети та розганяються до 1000 км/год, не стане для нашого неба критичною проблемою. Повітряні сили мають достатньо засобів, щоб збивати такі цілі.

Загалом із безпілотниками українська ППО справляється доволі впевнено. Зараз вона перехоплює близько 90% звичайних "Шахедів" і понад 60% реактивних дронів. Водночас із балістикою ситуація значно складніша. Збити вдається лише 7% ракет, тож економіст Андрій Длігач наголосив на потребі розвивати власні ракетні технології та бити по військових об'єктах у Росії.